Janevski heeft zijn laatste wedstrijd als trainer van Waasland-Beveren tot een goed einde kunnen brengen. Zijn ploeg was met 1-3 te sterk voor Union. Ampomah was de matchwinnaar met twee doelpunten.

Union was duidelijk gemotiveerd om de supporters een leuke afscheidswedstrijd voor te schotelen. De thuisploeg begon met veel aanvalsdrang, al leverde dat pas halverwege de eerste helft echt doelgevaar op. Een knappe volley van Aoulad werd al even knap gepakt door Goblet.



Op het half uur werd de thuisploeg beloond. Na een uitstekende aflegger van Aoulad was het voor Da Silva een koud kunstje om af te werken: 1-0. Waasland-Beveren reageerde vijf minuten later. Dhondt zag zijn afgeweken schot geweldig gepakt door Sadin. De doelman onderscheidde zich nadien ook nog op een kopbal van Gano.



Na de pauze tapten de bezoekers uit een ander vaatje. Ampomah hing de bordjes al snel gelijk na een knappe individuele actie. Ook nadien bleven de beste kansen voor Waasland-Beveren. Fixelles trapte weliswaar nog tegen de paal, maar de doelpunten vielen aan de overkant.



Een kwartier voor tijd verraste Langil doelman Sadin met een vrije trap. De keeper kon weliswaar nog redden, maar in de herneming duwde Borry de bal alsnog binnen: 1-2. Zeven minuten voor tijd maakte opnieuw Ampomah de wedstrijd helemaal dood. De middenvelder mikte de bal perfect in de bovenhoek.