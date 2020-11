Video

De Nieuwjaarsduik Oostende is dit jaar meer dan ooit een echte nieuwjaarsduik. Op 1 januari nemen weer enkele duizenden mensen een frisse duik in de zee, ook voor het goede doel.

Acteur Rik Verheye, aka Jay Vleugels uit de Callboys, haalt zijn mooiste zwembroek uit de kast en zet met zijn duik SOS Kinderdorpen in de picture. Zijn collega Jeremy Vandoorne (actieheld Xavier uit de Ketnet-serie Rox) doet hetzelfde voor Make A Wish. Naar goede gewoonte zullen er de dag zelf nog tal van bekende Oostendenaren en Vlamingen opduiken. Burgemeester Johan Vandelanotte geeft om 15u het startschot. Deze Nieuwjaarsduik is tegelijk de kick-off van Oostende Europese Sporthoofdstad 2017.

SOS Kinderdorpen en Make a Wish zijn de goede doelen die dit jaar centraal staan op de Nieuwjaarsduik. 5 euro van elke inschrijving wordt automatisch doorgestort naar de goede doelen. Deze actie kaderde in de Warmste Week van Studio Brussel. De radiozender breit nog een staartje aan de meest succesvolle Warmste Week ooit met een live uitzending van 12u tot 17u op de dijk.

Wie nog wil inschrijven kan dit tot en met zaterdag 31 december. Je betaalt dan maar 10 euro, waarvan de helft dus automatisch naar SOS Kinderdorpen en Make A Wish gaat. Op zondag 1 januari kan je ook ter plaatse nog inschrijven vanaf 11uur. Er zijn nog een beperkt aantal van de superoriginele Nieuwjaarsduik handdoeken beschikbaar die je bij je voorinschrijving of ter plaatse kan bestellen.

Het wordt op 1 januari ongetwijfeld een erg frisse duik, de temperatuur van het strandwater bedraagt momenteel zowat 6°C... Maar iedereen krijgt ook veel warms en lekkers terug: een heerlijk Royco soepje om op te warmen achteraf, een glaasje Smeets-Jenever om het zout door te spoelen, een leuke muts om het hoofd warm te houden en een goed gevulde goody bag met o.a. Choco!Choco! En 3 duo's winnen dankzij Sunweb zelfs een winterzonreis naar Gran Canaria!