In het Rivierenhof in Antwerpen vond vrijdagavond de Runner's lab Night Run Antwerpen plaats. Duizenden hoofdlampjes zorgden voor een prachtige loopsfeer door de stad.

De Runners'lab Night Run Antwerpen is een unieke belevingsloop en de ideale mix van sport, fun en verbazing. Het parcours slingert zich zo'n negen kilometer lang door het Rivierenhof en zijn parkjes, vijvers en bosjes. Doordat er zo weinig mogelijk kunstmatige verlichting aangebracht wordt, werd een gezellige en tevens mysterieuze sfeer gecreëerd. De wandelaars konden zich ook amuseren met een tocht door het donker van zo'n vier kilometer.

Onderweg werden de lopers getrakteerd op de meest uiteenlopende animaties: een jazzband, een lasershow, een vuurspuwer, een lichtgevend spinnenweb, een caravan met bijhorende dj en een magic bubble show. Goed voor in totaal tien keer een wauw-effect! Om het feestje helemaal af te maken, gaf na 22u een DJ het volle pond op de afterparty.



Ook dit jaar staat de Runners'lab Night Run in teken van SOS Kinderdorpen, en meer bepaald hun opvangproject Simbahuis in Liedekerke. Dit project geeft tijdelijk een nieuwe thuis aan kinderen waarvan de ouders in een bepaalde stresssituatie zitten en het opvoeden even niet meer lukt. Tijdens de opwarming bezorgden daarom de duizenden deelnemers elkaar kippenvel door een slaapliedje zingen voor de kinderen van het Simbahuis die verderop in Vlaanderen aan hun nachtrust begonnen.