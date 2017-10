Een marathon, dat is 42,195 kilometer afzien. Al is de wedstrijdafstand niet altijd identiek, zo blijkt.

Eventjes terug naar een jaar geleden. Toen haalde de Milwaukee Marathon het nieuws omdat de marathonlopers opvallend meer gelopen hadden dan de gebruikelijke 42,195 kilometer. Door een menselijke fout was het parcours zo'n kleine kilometer te lang.

Dat gebeurt vast geen tweede keer, dachten de deelnemers die het voorbije weekend aan de start van dezelfde race stonden. Helaas ... De organisatie van de wedstrijd was dan wel veranderd, de mensen die het parcours moesten opmeten, waren dezelfde als in 2016. En ze zaten er opnieuw naast. Deze keer maakten ze het marathonparcours ruim een kilometer korter dan het had moeten zijn.

Dat brak heel wat lopers zuur op. De Milwaukee Marathon geldt namelijk als een kwalificatiewedstrijd voor de Boston Marathon. Maar het spreekt voor zich dat de organisatie van die prestigieuze wedstrijd de kwalificatietijden van een 'te korte' marathon niet zal erkennen.