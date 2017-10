Team Calipage - Craft heeft de Adecco Brussels Ekiden 2017 gewonnen in een nieuw Belgisch record. Na een spannende strijd met Team Saucony won het team van Simon Debognies en Isaac Kimeli in een tijd van 2:06:22. Met een opkomst van 1.400 teams en meer dan 8.000 lopers bevestigt de wedstrijd haar status als grootste estafette in een marathon.

Een stralend najaarszonnetje dompelde het Koning Boudewijnstadion onder in een zomers loopsfeertje. In de Chiquita Kids Run trapten 172 kinderen de sportieve Brusselse hoogdag op gang. "Een indrukwekkende ervaring om hier te lopen", genoten de jonge sportievelingen duidelijk na.



Om 13 uur werd op de Marathonlaan het startstschot gegeven voor de 14de editie van de Adecco Brussels Ekiden. 1.400 teams zorgden voor een opkomst van 8.400 lopers. Zes leden van elk team moesten op het heuvelachtige parcours rond de Heizelvlakte achtereenvolgens 5, 10, 5, 10, 5 en nog eens 7,195 km afleggen om de marathonafstand te vervolledigen.



BELGISCH RECORD VOOR TEAM CALIPAGE-CRAFT



Team Calipage - Craft (Robin Hendrix, Simon Debognies, Stijn De Vulder, Isaac Kimeli, Riken Ost en Thomas De Bock) nam ondanks de zomerse omstandigheden een verschroeiende start. Robin Hendrix en Simon Debognies doken meteen onder het tijdschema van het twaalf jaar oude Belgisch record, gelopen door Stefan Van Den Broeck, Guy Fays, Frederic Collignon, Rik Ceulemans, Benjamin Barbier en Joeri Schoffelen.



In de tweede helft van de wedstrijd verloor het team van Isaac Kimeli terrein, maar dankzij een sterke beurt van slotloper Thomas De Bock en de concurrentiestrijd met Team Saucony dook Team Calipage - Craft aan de finish met 2:06:22 maar liefst 35 seconden onder de oude Belgische besttijd. Goed voor een gemiddelde van 20.034 km/uur.



Team Saucony strandde op vier seconden op de tweede plaats en zorgt zo mee voor het snelste podium in de Adecco Brussels Ekiden. Running Team Tens@Fit Ranst vervolledigde de top drie met een tijd van 2:08:56.



DE BOCK: 'GEWONNEN DANKZIJ TWEESTRIJD'



Een uitgelaten Thomas De Bock viel aan de finish in de armen van zijn ploegmaats. "Wat een fantastische prestatie", hijgde hij na. "Met een team met jonge talenten hebben we hier een schitterende tijd neergezet. Vorig jaar waren we al dicht bij het Belgisch record, nu is het prijs. Het is leuk om daar mee deel van te mogen uitmaken."



"De spannende strijd met Team Saucony heeft ons naar een hoger niveau gestuwd. Zonder die concurrentie betwijfel ik of we het Belgisch record hadden verbeterd. En volgend jaar? Dan komen we terug om een nieuw record te vestigen. Onze piek ligt dit seizoen op het EK cross, er is dus nog marge om sneller te lopen. Op een vlak parcours kunnen we allicht nog sneller, maar de sfeer op de Adecco Brussels Ekiden is gewoon fantastisch."



Michaël Somers van Team Saucony feliciteerde de winnende formatie, maar kon zijn ontgoocheling niet wegsteken. Samen met zijn teammaats dook hij ruim een halve minuut onder het oude Belgische record, toch beten ze in het zand. "Heel zuur", zuchtte Somers. "Iedereen van onze ploeg heeft hier een topkoers gelopen, dan is het jammer om zo nipt te verliezen. Waar we die vier seconden verloren hebben? In de slotfase liepen we de hele tijd samen, maar in de laatste afdaling plaatste hij een versnelling. Op de piste slaagde ik er niet meer in om het gat dicht te lopen."



INTERCLUB VOOR KIM RUELL



In het interclubklassement haalde de Royal Excelsior Sports Club (2:10:59) van Kim Ruell het voor CABW Men 1 (2:12:49) en Team Vandewattijne ? ACG (2:21:55). Yellow Armada (2:35:46) van Sofie Van Accom was de beste vrouwenploeg. DCLA (2:39:21) won de interclub bij de vrouwen na een spannende strijd met CABW Women 1 (2:41:46), AVLO (2:45:37) mocht als derde mee op het podium. Olympic Running Team Mixed (2:20:05) was de beste gemengde ploeg.



1086 BEDRIJVEN



De Adecco Brussels Ekiden onderstreepte dat een loopevenement een ideale teambuildingsactiviteit is voor bedrijven. In totaal stonden er 1086 bedrijventeams aan de start. Fortis BNP Paribas was met 227 het best vertegenwoordigd. De bank zamelde zo geld in voor drie verschillende doelen.



"We zijn hier met meer dan 1.300 collega's. Ik ben enorm fier om hier met zoveel deelnemers aan de start te staan", reageerde CEO Maxime Jadot. "Zelf heb ik sinds augustus getraind. Als ik zie hoeveel werknemers me onderweg hebben voorbij gestoken, ben ik er zeker van dat ik veel navolging heb gekregen."



Title partner Adecco vaardigde 50 teams af. "In het kader van ons programma Energy@Adecco proberen we medewerkers te motiveren tijd te nemen om te sporten", aldus Nico Reeskens, CEO van The Adecco Group België. "De Adecco Brussels Ekiden is een excellent middel om onze uitzendkrachten en klanten te betrekken."



Het bedrijvenklassement werd gewonnen door de nationale ploeg van de NMBS-SNCB in een tijd van 2:31:40



AFTERPARTY MET LEVEL SIX



Het sportieve feest in en rond het Koning Boudewijnstadion werd afgesloten met een klein dansfeest aan de poorten van het stadion. Partyband Level Six zorgde voor de nodige beats. Ideaal om met een welverdiend pintje (of sportdrank) in de hand samen even na te praten en de stramme spieren even los te schudden.