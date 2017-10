3200 lopers namen deel aan de 26ste editie van Liège 10 km, de 11de manche van de Running Tour presented By Generali. Dat zijn zo?n 600 lopers meer dan vorig jaar. Rudisa Fita Ayamon, met een nieuw record, en Séverine Bessemans waren zondag de snelste lopers.

Het startschot werd naar oude gewoonte gegeven in het quartier d'Outremeuse. Of preciezer: in de Hall Omnisports de la Constitution. 3200 deelnemers starten de 5 en 10 km in ideale weersomstandigheden met zonnestralen. De Chiquita Kids Run van 1 km, bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar, trok 200 jonge lopers aan!



De deelnemers passeerden de Foire d'Octobre, het prestigieuze Palais des Princes-Evêques, en het Park de la Boverie waar de deelnemers musicaal werden aangemoedigd. Voor het tweede opeenvolgende jaar werd de wedstrijd georganiseerd in samenwerking met de Luikse atletiek club (RFC Liège athlétisme).



De deelnemers konden hun hart ophalen op het ultra-vlakke en bijgevolg snel parcours in het centrum van de Cité Ardente.



Op de 1 km sprint, zette Quentin Kebron een exellente chrono neer van 2'38?. Kebron versloeg zo Omar Bakkali, die tweede werd in 2?48?. Kevin Kavi won de 5 km bij de heren in 14'55, terwijl de eerste dame, Amandine Binet, een tijd neerzette van 18'58?.



Rudisa Fita Ayamon, tevens de kampioen LBFA van de 10 km op de weg, kon van de optimale condities profiteren om een nieuw record te lopen met 30'07. Dorian Boulvin (30'12) en Oussama Lonneux (30'42) werden respectievelijk tweede en derde. Bij de Dames klopte Séverine Bessemans (35'18) Alexandra Tondeur (35'21) in de sprint. Virginie Demeyer (38'45) werd derde, waardoor ze ook de titel pakte.

De volgende wedstrijd van de Running Tour presented by Generali, vindt plaatst op zondag 8 oktober met DWARS DOOR HASSELT.