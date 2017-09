Aan het Paleizenplein in Brussel verzamelden 2650 lopers voor de allereerste editie van de Brussels Night Run. Het evenement kaderde binnen de eerste Brusselse nacht van de sport.

De sfeer zat goed in de hoofdstad, het aangename nazomerweer tijdens de eerste herfstdagen van het jaar zat daar zeker voor iets tussen.



Toen de duisternis gevallen was in Brussel werden de deelnemers in zes waves op gang geschoten. Schepen voor Sport Alain Courtois gaf het plechtige startschot van de Brussels Night Run, één van de hoogtepunten van de allereerste Brussels Sports Night, waarvan Courtois de bezieler is.



Het parcours van de Brussels Night Run was 8 km lang en liep dwars door het Warandepark, over de Grote Markt, voorbij de Sint-Gorikshallen en langs Manneken Pis. Start en finish lagen voor het Koninklijk Paleis op het Paleizenplein.



Leuke licht- en geluidsanimaties onderweg zorgden ervoor dat de nachtelijke tocht door Brussel nóg feeërieker wordt. Uitgedost in een fluo T-shirt en voorzien van een headlight zorgden de lopers ook zelf voor licht in de duisternis.



Naast het loopfestijn was er ook een heuse boksarena opgetrokken voor de Brussels Boxing Night en op de Kunstberg konden toeschouwers genieten van verschillende manches van de Drone Champions League, de Formule 1 van het droneracen.