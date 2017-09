Op zondag 10 september stond in het mooie Namen de Jogging Ville de Namur 2017 op het programma. 1500 deelnemers zakten af naar de hoofdstad van het Waalse Gewest om deel te nemen aan dit evenement van de Running Tour presented by Generali.

De lopers konden kiezen voor het parcours van 11 km of een jogging van 5 km. Start en finish lagen traditiegetrouw aan het stadhuis van Namen en de prachtige Citadel vormde opnieuw dé trekpleister. Ook de enthousiaste jongelingen kwamen weer aan hun trekken met de Chiquita Kids Run.



De korte afstand werd gewonnen door Sebastien Mahia (19'44"). Hij haalde het in een spurtje van Aurélien Lefèvre. Océane Chaussier was de beste bij de vrouwen. De 22-jarige uit Courcelles haalde het in 25'04".



In de 11 kilometer haalde Amaury Paquet het (33'19"). John Mutai Kipkirir was tweede op 14 seconden. Vijf seconden later werd Fita Rudisa Ayanom derde. Virginie Demeyer was de snelste bij de vrouwen in 43'13".



De volgende afspraak in de Running Tour presented by Generali is op 24 september, wanneer de Maneblussers alle sportievelingen met open armen ontvangen voor Dwars door Mechelen.