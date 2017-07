Ongeveer 3000 lopers tekenden present voor de 32ste editie van The Classic, het leukste loopfeest van het jaar. De overwinning ging naar John Mutai Kipkorir en Kim Geypen.

De Keniaan Kipkorir schreef The Classic op zijn naam in een tijd van 29'36". Hij haalde het na een beklijvende spurt van Stijn Garain. Willem Van Schuerbeeck legde beslag op de derde plaats in 30'01". Bij de vrouw liep Kim Geypen naar de zege in 35'41". Renée Van Es-Vranken en Dorien Peeters flankeerden Geypen op het podium.



De 4km bij de mannen ging naar Jef Neyens, bij de vrouwen was Anne Schreurs de snelste.



LOOPFEEST



The Classic was een van de eerste grote massalopen van het land en is ook in 2017 nog steeds één van de hoogtepunten op de loopkalender. De deelnemers liepen ook dit jaar opnieuw door 'Looi Kermis' en werden aangemoedigd door duizenden mensen in feeststemming. Onderweg was er heel wat randanimatie voorzien en dat was soms ook nodig om de deelnemers over een moeilijk momentje heen te helpen. Zo zorgde een coverband voor de nodige ambiance op de lastige helling na 7km.



KIDS LOPEN MEE



Ook kinderen konden al eens kennismaken met de unieke sfeer van The Classic. Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar stond er de leuke Chiquita Kids Run op het programma. De kids werden bovendien aangemoedigd door de Minions en Gru uit de film 'De Verschrikkelijke Ikke'.