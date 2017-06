De Topsporthal in Gent was de start- en aankomstplaats voor de Runners' Lab Midzomernachtrun. De 4000 deelnemers kozen voor een tocht van 5, 10 of 15 km door de prachtige Gentse binnenstad.

Rond 22u, net voor het ondergaan van de zon, mochten de deelnemers aan de 15 km de spits afbijten. Nadien volgden de 'fun runners' van de 5 km om af te sluiten met de lopers van de 10 km.



Dit jaar ging het parcours van de Runners' Lab Midzomernachtrun in de tegengestelde richting ten opzichte van de vorige jaren. Onderweg passeerden de deelnemers over de Graslei en de Korenlei (10 km & 15 km) in de historische binnenstad van Gent. Aan de finish was er voor iedereen naast een medaille ook een gratis Gentse Strop en een goodiebag van Delhaize.





Na de tropische temperaturen van de jongste dagen konden de lopers in Gent zaterdag genieten van een aangenaam loopweer met een verfrissend buitje op het einde.