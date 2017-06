In afwachting van de passage van de komende Tour de France, kleurde het centrum van Verviers op zaterdag 17 juni al eens volledig geel. Ongeveer 1200 kinderen namen, compleet in het geel gekleed, deel aan de Chiquita Kids Run, naar traditie georganiseerd door de Skinfit Jogging van Verviers.

Alles werd in orde gebracht voor een prachtige avond op de Place du Martyr. De kinderen tussen 8 en 12 jaar oud tekenden massaal present om deel te nemen aan 8 omlopen op het programma. Ook het mooie weer droeg zijn steentje bij.



Naar goede gewoonte verzamelde de Chiquita Kids Run in Verviers de leerlingen van de scholen van het arrondissement in een zeer sfeervolle ambiance. Voor het vertrek kregen alle kinderen een Chiquita SportFit shirt. Op die manier kleurden de de stad geel, een mooie knipoog naar het Ronde van Frankrijk, waarvan op 3 juli de start van de derde etappe gepland staat in de stad.



Aan de finish van iedere koers kregen de kinderen een medaille, een fles Spa Monopole en een heerlijke Chiquita banaan.



De Chiquita Kids Run was opnieuw een schitterende opwarming en aandachtstrekker voor de Jogging van Verviers, waarvoor zondag 18 juni veel volk verwacht wordt. Om 13u zal de Start To RUn 5 km starten, de Skinfit Jogging van Verviers 12 km zal aanvatten om 15u.



Wil jij deelnemen aan de volgende Chiquita Kids Run? Vergeet je dan zeker niet in te schrijven voor The Classic in Tessenderlo!