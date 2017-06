Ruim 3100 lopers tekenden op Pinkstermaandag present op de twaalfde editie van Kortrijk Loopt. Net zoals de voorbije jaren stond ook deze editie helemaal in het teken van Think-Pink. Er werd meer dan 25.000 euro ingezameld voor de nationale borstkankercampagne!

Kortrijk Loopt is de zesde van twaalf manches van de Running Tour by Generali. Voor de overgrote meerderheid van de deelnemers in Kortrijk is het cariatieve aspect minstens zo belangrijk als het sportieve. Door mee te lopen steunen de deelnemers Think-Pink in de strijd tegen borstkanker, nog altijd de meest voorkomende kanker bij vrouwen in ons land. Traditioneel staan er ook altijd heel wat (ex-)borstkankerpatiënten aan de start in Kortrijk.

Meer dan 150 deelnemers registreerden zich vooraf via www.think-pink.be en engageerden zich zo om minstens 100 euro in te zamelen. Andere mogelijkheden om het goede doel te steunen waren de aanschaf van de Think-Pink buff en/of inschrijven voor het allereerste Think-Pink tapasmoment. Dat alles leverde Think-Pink meer dan 25.000 euro op. Een mooie som die zal aangewend worden in het verdere wetenschappelijke onderzoek naar borstkanker.

Net als vorig jaar konden de lopers in Kortrijk kiezen voor een tocht van 5 of 11 km. Beide afstanden bleken even populair met ongeveer evenveel inschrijvingen. De aanwezigheid van de lentezon en de afwezigheid van regenwolken stonden garant voor ideaal loopweer!

Voor beide afstanden lag de start aan Sportcampus Lange Munte. Na een gevarieerd loopparcours langs prachtige straten en pleinen, de oevers van de Leie en markante bruggen kwamen de lopers van de 11 km opnieuw aan bij de Lange Munte. De finish van de kortste afstand lag op de Grote Markt, waarna de deelnemers een gratis pendeldienst richting Lange Munte konden nemen.

Topfavoriet op de 11 km was Nico Serroen, maar hij greep nipt naast een vijfde overwinning. In een sprint met twee moest hij de duimen leggen tegen Ward Van der Kelen. Bij de vrouwen ging de zege naar Ann Parmentier, die vorig jaar nog derde werd op de 5 km. De winnares op de korte afstand dit jaar was Veerle Dendoncker, die zo zichzelf opvolgde. Ook bij de mannen dezelfde winnaar als vorig jaar, Hans Omey.

De volgende manche van de Running Tour by Generali is The Classic op maandagavond 10 juli in Tessenderlo.