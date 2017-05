Onder prachtige weersomstandigheden heeft Alexander Diaz Rodriguez een drie op drie gescoord in de Running Tour by Generali. Stadsloop De Gentenaar lokte in totaal ruim 4000 deelnemers.

Nieuwe passages doorheen de Ajuinlei, de Sint-Michielsbrug en de Korenmarkt, een gratis Gentse Strop en een stralend lentezonnetje: de omstandigheden waren heerlijk in de Arteveldestad. En dan vertelden we nog niet over de honderden kinderen die zich verlekkerden aan sport en een banaan tijdens de Chiquita Kids Run.

5KM

De vijf kilometer bleek een kolfje naar de hand van Hans Omey. De Gentenaar liep 16'15'', goed voor een gemiddelde van ruim 19 km/u. Tomas De Bock (16'57'') en Daan Dhondt (17'09") mochten mee het podium op. Bij de vrouwen snelde Katrijn Ools (19'38'') onder de twintig minuten naar de zege. Zij kreeg Petra Bruggeman (20'13'') en Michèle Vandevyvere (20'46'') naast haar op de schavotjes.

10KM

Alexander Diaz Rodriguez won de voorbije twee manches van de Running Tour by Generali en liet ook nu de concurrentie achter zich. Na 29 minuten en 29 seconden verwees hij voor de derde keer op rij Simon Mestdagh (29'34'') achter zich. Mestdagh sluipt dus wel ietsje dichterbij. Na exact een halfuur kwam Abdelilah El Hammiz over de meet. Het drietal stond tijdens de vorige manche van de Running Tour ook al in die volgorde op het podium.

Veronique Coene (36'34'') won na een dominante race bij de vrouwen met een voorsprong van ruim een minuut op eerste achtervolger Christ Willems, één van de vele deelnemers van de Universiteit Gent. Elien Danneels vervolledigde de top drie met een tijd van 38'08''.

Voor de liefhebbers van de Running Tour is het niet lang wachten op de volgende opdracht. Donderdag staat immers al de Abdijentocht Tongerlo-Averbode klaar voor de loopfanaten. Wie in Gent wil blijven om te genieten van de prachtige loopstad dat het is, kan wachten tot 24 juni voor de Midzomernachtrun.