De magische marathongrens van 2 uur blijft voorlopig overeind. Eliud Kipchoge strandde op luttele seconden van het doel van het Breaking2-project van Nike.

Om 5.45u zaterdagochtend begonnen Lelisa Desisa, Eliud Kipchoge en Zersenay Tadese aan de Breaking2-race waaraan jarenlang gewerkt was: een poging om de marathon onder de 2 uur te lopen. Op het F1-circuit van Monza in Italië was het in alle vroegte 12°C toen de climax van het project van start ging. Vroege vogels konden heel de recordjacht trouwens live volgen op onze website.

Nike had zoals verwacht aan alles gedacht. Een pacer car zorgde ervoor dat de lopers een constant mikpunt op 'minder dan 2 uur'-tempo hadden. In die auto zaten twee chauffeurs: eentje zat aan het stuur, de andere zorgde voor een constante snelheid. Vanaf de wagen kwamen ook laserstralen, die aangaven in welke formatie de recordjagers en hun pacers (verschillende groepen die elkaar vlotjes afwisselden) moesten lopen (zie hieronder).

Ex-tienkamper Hans Van Alphen wees eerder deze week nog eens op de zeer hoge snelheid die nodig zou zijn voor deze recordpoging. En die snelheid bleek voor Desisa en Tadese te hoog. Die eerste haakte af na 50 minuten (18 kilometer). Die tweede moest Kipchoge en de andere pacers 6 minuten en 2 kilometer later laten gaan. Kipchoge bleef lange tijd op recordkoers. Pas na 30 kilometer lag hij voor het eerst een beetje achter op schema. En na 1u40' dubbelde hij Desisa zelfs (de atleten liepen rondjes van 2,4 km). Op dat moment moest de Keniaan 5 seconden goe maken op het 'onder de 2 uur'-schema. Kipchoge slaagde er niet meer in om die achterstand om te buigen en finishte in 2u00'24". Goed voor een gemiddelde snelheid van 21 km/u (2'51" per kilometer). Alle atleten finisthen trouwens. Desisa kwam als derde van het trio helemaal uitgeput na 2u14'07" over de streep.

Splittijden (per 5 km)

* 5 km: 14'14"

* 10 km: 28'21"

* 15 km: 42'34"

* 20 km: 56'49

* 25 km: 1u11'03"

* 30 km: 1u25'20"

* 35 km: 1u39'37"

* 40 km: 1u54'04"

De tijd van Kipchoge was beter dan het wereldrecord van Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn 2u02'57" liep. Maar omdat de tijd in Monza niet officieel erkend wordt, blijft Kimetto wereldrecordhouder.