Op de wereldberoemde terreinen van De Schorre in Boom vond zondag het eerste deel van de tweedaagse Spartacus Run plaats. De eerste manche van de KBC Spartacus Series lokte veel volk én de zon richting de vijvers en bossen van Boom, voor twee dagen bezaaid met de spectaculairste hindernissen die de Series rijk is.

Over de twee dagen heen zullen in totaal meer dan tienduizend deelnemers de vele obstakels bedwingen. Op deze Spartacus Run stonden liefst dertig hindernissen in de weg, een record. Het zonnige weer was ideaal, want in Boom stonden heel wat waterproeven op het programma. Een beetje verfrissing onderweg was dus welkom.



Tussen de waves zaten ook enkele Bekende Vlamingen. Hockeyspeler Tom Boon, tennisster Kim Clijsters, autocoureur Anthony Kumpen en basejumper Christophe Dumont waagden zich aan de tien kilometer.



Morgen staan naast een tweede Run ook de Junior Spartacus Run (6 kilometer) en de Little Spartacus Run (2 kilometer) op het programma. Voor het eerst zullen meer dan duizend kinderen dus proeven van de unieke sfeer van de KBC Spartacus Series. Jong geleerd is immers oud gedaan!



Tijdens het event werd ook het gloednieuwe evenement van de Series voorgesteld. De Spartacus Strongest Company by De Lloyd wordt de eerste Run waarbij bedrijven het tegen elkaar opnemen. Op 7 oktober zal dé sportieve strijd tussen ondernemingen doorgaan.



De volgende in het rijtje Spartacus Runs is er ééntje in het buitenland. In het Nederlandse Schaijk vindt de Breakout Run plaats, op zaterdag 27 en zondag 28 mei. 24 juni is het dan tijd voor de Battle of the Ardennes in Durbuy, terwijl op 3 september in Genk de Battle of Thor wordt uitgevochten. Voor de drie events zijn de inschrijvingen intussen geopend.