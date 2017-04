Zondag 2 april stond de Oost-Vlaamse hoofdstad Haven Gent Loopt op het programma. Ruim 2500 mensen genoten onder een stralende zon van een heerlijke omloop.

Er werden 5 wedstrijden gelopen in de haven van de Arteveldestad. Voor de jongsten onder de deelnemers was er de Chiquita Kids Run. De overige deelnemers konden kiezen tussen 5km, 10km, 21km of 21km run&bike, waarbij er 1 fiets was voor 2 personen, die onderling zo vaak mochten wisselen als ze wilden.



In de halve marathon kregen de lopers de hulp van het Sportoase Pacer Team. Die bestond uit een aantal zeer ervaren, voornamelijk Belgische, ultralopers onder leiding van Marnix Callewaert en Christ Vandenbroucke, die de deelnemers in de vooropgestelde tijd naar de finish loodsten.



Tijdens Haven Gent Loopt leerden de sportievelingen de haven op een unieke manier kennen. Er werd grotendeels over een vlak en verhard parcours langs en door de typische havenbedrijven, zoals Volvo Cars Gent en Honda Motor Europe Logistics, gelopen. Volvo pakte bovendien ook uit met de 'Stop, look, wave' campagne, die mensen alerter moet maken voor de veiligheid op de weg. De organisatie wil Haven Gent bedanken voor de hulp bij de praktische organisatie en de communicatie naar de bedrijven toe.



Haven Gent Loopt zette zich eveneens in voor het goede doel. Een honderdtal deelnemers liep ten voordele van Protos, een ngo die zich inzet voor duurzame oplossingen voor drinkwater in Afrika en Latijns-Amerika.