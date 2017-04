Zaterdag 1 april stond in het groene Limburg de Fisherman's Friend StrongmanRun op het programma. Terhills, het voormalige mijnterrein gelegen op de grens tussen Maasmechelen en Dilsen-Stokkem, vormde een uniek decor voor de enthousiaste sportievelingen.

Diep in Limburg, tegen de Nederlandse grens, verzamelden de deelnemers op het prachtige recreatiegebied Connecterra, dat het vertrek- en aankomstpunt van deze tweede obstakelrun in de KBC Spartacus Series vormde. Met prachtige meren en heuvels kon er een uitdagend parcours uitgezet worden, voorzien van de nodige hoogtemeters.



De omloop was 11 km lang en bevatte maar liefst 24 hindernissen. Een aantal sportievelingen legde het parcours tweemaal af, goed voor 22 km en 48 hindernissen. Onderweg spraken heel wat obstakels tot de verbeelding. De Angel Falls en de Tobogaan zorgden voor de nodige afkoeling, de beklimming van de mijnterrils zorgde dan weer voor een adembenemend uitzicht.



Deze editie in Terhills bleek een perfecte mix tussen de traditionele StrongmanRun obstakels, zoals de Chicken Farm, de Bellyscraper, Cargo, Ring The Bell of Tyre Mania enerzijds en trialrunning anderzijds. De deelnemers spraken achteraf van een loodzwaar parcours. Daar zullen vooral de hoogtemeters iets mee te maken hebben. Zo moest de mijnterril twee keer beklommen worden, vier keer door degenen die voor een dubbele omloop kozen.



Uiteindelijk beleefden de aanwezigen een uiterst aangename en droge middag aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen, wat doet uitkijken naar de volgende obstakelrun van de KBC Spartacus Series. Wil jij ook deelnemen? Zak dan op 30 april en 1 mei af naar Boom, waar de volgende Spartacus Run op het programma staat!