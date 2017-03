Pinkstermaandag 5 juni vindt de tweede editie van de Hasselt Urban Trail plaats, met onder meer een passage door Plopsa Indoor.

Dit jaar leren niet alleen lopers Hasselt op een unieke manier kennen, ook wandelaars kunnen op het 10 km lange parcours proeven van bekende én minder bekende locaties in de Hoofdstad van de Smaak. Eén van de nieuwe locaties op het parcours is Plopsa Indoor. Bumba zal er de deelnemers opwachten voor een high five! 'We zijn blij dat Plopsa Indoor Hasselt voor deze tweede editie van de Hasselt Urban Trail haar deuren openzet. Elk jaar willen we de deelnemers laten kennismaken met een ander bijzonder stukje Hasselt', aldus Greg Broekmans van organisator Golazo sports. Leuk extraatje is bovendien dat de deelnemers op 5 juni bij afgifte van hun startnummer een gratis ticket van Plopsa Indoor Hasselt krijgen bij aankoop van een gewoon ticket.



Naast Plopsa Indoor zijn er uiteraard nog heel wat nieuwe locaties. Ook muziektempel Muziekodroom én PXL Music doen mee op pinkstermaandag en in cityclub Entourage blijven de dj's wat langer om de deelnemers aan te moedigen met pompende beats. Zelfs douchen is mogelijk tijdens (!) de Hasselt Urban Trail. Place to be daarvoor is Lambrechts - badkamers & verwarming - waar deelnemers dwars door de toonzaal lopen. De andere (nieuwe) locaties zullen in de loop van de komende weken met mondjesmaat worden onthuld.



ALTERNATIEVE STADSWANDELING



Nieuw is ook dat ook wandelaars voortaan Hasselt kunnen verkennen tijdens de Urban Trail. 'We kregen de voorbije jaren veel vragen van mensen die het parcours willen wandelen. Daarom stellen we het evenement nu ook beperkt open voor de sportieve wandelaar', legt Greg Broekmans uit. Van de 5000 beschikbare plaatsen worden er 500 gereserveerd voor wandelaars.



'De Hasselt Urban Trail groeit stilaan uit tot een vaste waarde binnen ons sportaanbod en één van de loophoogtepunten van het jaar', aldus schepen van Sport Habib El Ouakili. 'Niet enkel de locaties en gebouwen waar de lopers en nu ook wandelaars langs en door lopen en wandelen, maken het tot een bijzonder evenement. Het feit dat er geen tijdopname gebeurt, zorgt er voor dat samen sporten en genieten voorop staan. Dit kadert perfect binnen onze filosofie. Als schepen van Sport vind ik het immers vooral belangrijk dat we zo veel mogelijk Hasselaren aan het sporten krijgen... op hun eigen tempo en in hun eigen stijl. Wie toch graag tegen de tijd loopt, kan de Hasselt Urban Trail opvatten als training voor Dwars door Hasselt later dit jaar.'



De start en finish van de Hasselt Urban Trail liggen opnieuw aan de PXL-campus. De lopers en wandelaars starten, in verschillende waves, op de parking van Kapermolen. Finishen doen ze na een tocht van 10 km door verschillende gebouwen, steegjes en binnentuinen op het Koekerellenpad. Net als vorig jaar zullen alle deelnemers ook nu weer getrakteerd worden op een heerlijk ontbijt aangeboden door Delhaize. Elke deelnemer ontvangt eveneens een uniek Hasselt Urban Trail T-shirt zodat iedereen ook nadien kan tonen dat hij of zij erbij was!