Zondag stond in Erdingen de Spartacus Run Parc D'Enghien op het programma. Enkele duizenden deelnemers maakten er kennis met nieuwe hindernissen en een kregen een leuke finish voorgeschoteld.

Meer dan een week lang wachtten organisatie en deelnemers de weersomstandigheden van het weekend met een bang hartje af. Uiteindelijk bleken de weergoden de sportievelingen gunstig gezind en kon er onder een aangenaam loopweertje van start gegaan worden.



De aanwezigen toonden zich enthousiast over het nieuwe parcours. Dit jaar werden de hindernissen gelijkmatig verdeeld, zodat iedereen zijn krachten op het juiste moment maximaal kon benutten. Twee nieuwe hindernissen, de Spiderwall en de Biceptica, bleken een zware beproeving, maar werden duidelijk gesmaakt.



Het vernieuwde parcours is 10 km lang bevatte maar liefst 25 uitdagende hindernissen. Ook aan de finish had de organisatie nog een verrassing in petto. Vlak voor de aankomst dienden de deelnemers nog een muur van 3 meter hoog te trotseren om nadien via een brandweerpaal aan het einde van het parcours te komen.



Ondanks de mindere weersvoorspellingen kunnen we opnieuw spreken van een geslaagde editie. Wil jij je fysieke paraatheid testen? Vergeet je dan niet in te schrijven voor de volgende afspraak in de KBC Spartacus Series. Op 1 april is Maasmechelen de volgende halte. Daar staat de Fisherman's Friend StrongManRun op het programma.