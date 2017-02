Zaterdagavond stond in Brugge de Brugge Urban Trail by Night, de eerste avondeditie van de Brugge Urbain Trail, op het programma. Ruim 4000 enthousiaste deelnemers genoten van een prachtig parcours in de West-Vlaamse hoofdstad.

Na de start op de Markt kregen de sportievelingen er maar liefst 17 locaties voorgeschoteld. Tussen 20u30 en 21u30 begonnen ze in vijf waves aan hun tocht, om zo in alle comfort van de magische sfeer in Brugge te kunnen genieten. Sinds dit jaar kunnen ook wandelaars deelnemen aan het evenement. Zij zouden met 300 het parcours in alle rust afleggen.



De tocht van 10 km liep langs en door tal van belangrijke Brugse gebouwen. Met kledingszaak Brooklyn, het nieuwe woonzorgcentrum Ter Potterie en het gerenoveerde jeugdhostel Charlie Rockets vielen er enkele leuke nieuwigheden te bespeuren. Ook de Hogeschool West-Vlaanderen, het Volkskundemuseum, Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Poortersloge en Familiezorg West-Vlaanderen stonden opnieuw op het programma. Via het Stadhuis kon uiteindelijk de finish op de Burg bereikt worden.



De deelnemers konden de ngo Plan België ondersteunen met een gift van 5 euro. Plan België wil een rechtvaardige wereld uitbouwen die kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes voorop stelt. Armoede, geweld, uitsluiting en discriminatie remmen het enorme potentieel van de meest kwetsbaren op deze aardbol: kinderen, meisjes en jonge vrouwen.



Alle deelnemers kregen een uniek fluogeel t-shirt van de Brugge Urban Trail en na afloop een warm kopje soep, aangeboden door Delhaize, een Brugse Zot en een Smeets jenevertje.