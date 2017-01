Soms zie je iets waarna iemand je even in de arm moet knijpen vooraleer je beseft dat je niet dwaalt. Dat gevoel kent de vrouw die deze foto nam sinds dit weekend ook.

De dame die deze foto nam aan de Hibiscus Coast in Auckland (Nieuw-Zeeland), was bij zonsondergang aan het wandelen met haar hond toen ze plots een jogger zag. Op zich niet vreemd, ware het niet dat de man geen kledij droeg. Het is te zeggen: hij had alleen loopschoenen aan.

De foto kwam terecht in een Facebook-groep van Auckland-inwoners met een stortvloed reacties tot gevolg. Want wie is die man? En waarom zorgde hij afgelopen weekend voor een wel heel bijzondere volle maan aan de kust?

De vraag blijft voorlopig onbeantwoord. Sommigen opperden dat de kerel in kwestie betrapt werd met een andere vrouw en geen tijd had om zijn kleren weer aan te trekken. Een meer plausibele verklaring is dat hij deelnam aan een wedstrijd. Johnny 'Danger' Bennett, een bekende YouTuber in Nieuw-Zeeland, lanceerde een wedstrijd waarbij hij een ticket voor Springbreak Raro weggaf. Daarvoor moest je via Snapchat wel een video van jezelf doorsturen tijdens een naakt loopje. Het verhaal is evenwel nog niet bevestigd.