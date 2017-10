Wereldkampioene mountainbike duikt zondag het zand van Koksijde in

Een opvallende deelneemster zal deze zondag het zand van Koksijde induiken tijdens de Wereldbekermanche bij de dames: de 24-jarige Zwitserse wereldkampioene mountainbike Jolanda Neff staat aan de start.

In september kroonde Jolanda Neff zich nog tot wereldkampioene mountainbiken in Val di Sole, Italië. Daar ging ze de Britse Annie Last en de Franse Pauline Ferrand-Prévot, voormalig wereldkampioene op de weg, vooraf.



Neff, die studies met topsport combineert, maakte ook al furore op de weg, door zich in 2015 de nationale Zwitserse titel bij de dames toe te eigenen. Dat jaar werd ze ook 9de in het WK op de weg.



In het veldrijden kwam Neff nog nooit in competitie buiten haar thuisland. Op 1 oktober schreef ze in Bern wel de openingsmanche van de EKZ Cross Tour op haar naam, voor Pavla Havlikova en Lucie Chainel.

Zondag duikt de wereldkampioene mountainbike in het zand van Koksijde dus voor het eerst op in een Belgische cross. Sanne Cant, Maud Kaptheijns en Sophie de Boer zijn alvast gewaarschuwd.