'Eindelijk eens werk maken van eindzege in DVV Verzekeringen Trofee'

Woensdagavond werd in het Kunst Aan De Stroom in Antwerpen het nieuwe seizoen van de DVV Verzekeringen Trofee voorgesteld.

Corné van Kessel maakte de korte verplaatsing van Herentals naar Antwerpen, want hij ziet de start van de DVV Verzekeringen Trofee wel zitten. "Zware parcoursen liggen me wel", lonkte hij naar openers Ronse en Oudenaarde. "Mijn goede start is een wapen, zeker nu Mathieu er zo vaak snel van doorgaat. Of ik dichter bij van der Poel kan sluipen? Dichter misschien wel, maar er voorbij is een pak lastiger. Als ik hem zou kloppen, zal ik wel een week lang de kranten vullen."



De halve Belg rijdt het DVV Verzekeringen Trofee-klassement als enige regelmatigheidscriterium volledig. "Met een seizoen als vorig jaar ben ik zeker tevreden. Als ik twee crossen uit dit klassement mag kiezen waar ik denk het podium te zullen sieren, neem ik Loenhout en Lille."

Cant: 'Deftig presteren op de Koppenberg'



Lille, de thuisbasis van wereldkampioene Sanne Cant. Ze blinkt in haar vel, en in de regenboogtrui. "Het voelt lekker aan, dat shirt", geeft ze toe. Voor haar is de start met Ronse en Oudenaarde een zware dobber. "Die parcours liggen me niet zo goed. Het is altijd de schade beperken van bij de start in deze trofee, die ik wel al enkele keren binnen rijfde. Zeker Oudenaarde, waar ik eindelijk eens deftig wil uit de verf komen. Crossen als Loenhout, Essen en Lille uiteraard zijn dan weer op mijn maat geschreven."



Dat ze op het BK op de weg een finale reed en naar het EK op de weg ook mocht, deed haar niet dromen van een carrièreswitch. "Ik ga niet snoeien in mijn aantal crossen. Ik voel me verplicht aan de organisatoren om mijn trui te tonen. Ik ga altijd en overal voor de winst: dat is het aard van het beestje."

Van der Poel: 'Trofee eens winnen'



Haar ploegmaat Mathieu van der Poel begon als een beest aan het seizoen. Vaak van bij de start meteen de blitzkrieg om de sportieve oorlog in de kiem te sporen. "Ook al heb ik een drukke zomer achter de rug, ik zal dit jaar alles rijden van de DVV Verzekeringen Trofee. Goed voor in totaal veertig crossen, ongeveer", aldus de Nederlander.

Veel, vind je niet? "Dat is veertig uren afzien met een week recuperatie. Al zie ik altijd het meeste af in Oudenaarde, waar ik vorig jaar door een offday meteen mijn klassement naar de haaien hielp. Eigenlijk reed ik in deze Trofee zelden een goed eindklassement bijeen. Dan maar dit jaar zeker? Is er een nieuwe trofee door een gerenommeerde kunstenaar in de maak? Hij is mooi, ook al heb ik hem nog niet gezien", lachtte hij de avond tot een slot.



De DVV Verzekeringen Trofee stond nog nooit op zijn cv, een eenzaam hiaat in die indrukwekkende lijst. "Maar ik ben wel fan van het tijdsklassement. Het is eens iets anders: iedereen rijdt al op punten. Je kan iets goedmaken met een goede dag, maar evenzeer verliezen met een slechte dag."