Van der Poel op eenzame hoogte in Waterloo

Mathieu van der Poel heeft een tweede demonstratie op rij afgeleverd in de Telenet UCI World Cup. In Waterloo trok hij van bij de start alleen op tocht. De Nederlander reed uiteindelijk 33 seconden weg van de rest. Telenet Fidea Lions Corné van Kessel en Daan Soete mochten mee op het podium.

Man in vorm Van der Poel, die vorige week de eerste WB-manche in Iowa City domineerde, leek het minst te lijden onder de hitte en ging er meteen vandoor. De Nederlander zou de hele wedstrijd alleen voorin rijden.



Wereldkampioen Wout van Aert miste zijn start en was op achtervolgen aangewezen, na de eerste ronde was hij pas 22e. Uiteindelijk finishte Van Aert als zevende, op 53 seconden van Van der Poel.



Amper een halve ronde duldde Van der Poel enige tegenstand. De Nederlander reed aan zo'n hoog tempo dat achter hem meteen een kloof viel. Van Aert kende andermaal pech en moest in de materiaalpost een nieuwe fiets halen. Van der Poel trok de tweede ronde in met een voorsprong van 14 seconden op een zestal. Van Aert volgde op de 22e plaats. Achter Van der Poel keken de renners veel naar elkaar, zodat de Nederlander zijn voorsprong verder kon uitbouwen. Daardoor konden enkelen aansluiten de eerste achtervolgers, zo ook Van Aert.



Van der Poel mocht aan de derde ronde beginnen met 35 seconden voorsprong op Tim Merlier, die even afstand had genomen van zijn vorige metgezellen. Laurens Sweeck kwam net voor het aansnijden van de materiaalpost ten val en verloor zo heel veel tijd. Van der Poel bleef verder als een metronoom doorfietsen. Achter hem vonden Soete, Merlier, Van Kessel en Vanthourenhout elkaar. Wereldkampioen Van Aert bleef verder werken aan zijn remonte.



Net als in Iowa was nu ook de strijd voor de tweede plaats het meest spannend. Van der Poel trok de slotronde in met een voorsprong van 51 seconden op het viertal Soete, Vanthourenhout, Merlier en Van Kessel. Van Aert volgde wat verderop in het gezelschap van Toon Aerts, Kevin Pauwels en Quinten Hermans. In de strijd voor de tweede plaats probeerde Merlier een slag te slaan, maar hij kwam ten val en zakte weg. Uiteindelijk sprintte Van Kessel net iets sneller dan Soete.

De derde WB-manche van het seizoen wordt op 22 oktober in Koksijde gereden.