Bart Wellens wil zich met zijn "kleine ploeg" opnieuw tonen

In de gebouwen van badkamerrenovatiebedrijf Steylaerts in Temse heeft Bart Wellens woensdag zijn team voor het seizoen 2017-2018 voorgesteld.

Sponsor Verona verdween, betFIRST kwam in de plaats. Gianni Vermeersch is kopman. Daarnaast telt het team met Marcel Meisen, Daan Hoeyberghs, Braam Merlier en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi nog vier andere namen in de ploeg.



"Vorig jaar was voor onze ploeg alles nog nieuw", aldus ploegleider Bart Wellens. "Het was mijn eerste ervaring als ploegleider en het was een beetje een ontdekkingsreis voor mezelf. Vaak met veel stress, want ik leefde hard mee met het team en de prestaties van de renners. Nu zijn we toe aan ons tweede jaar in het veld en ik kijk er naar uit. We hebben een positief jaar achter de rug. Dat bewijst ook de verlenging van het sponsorcontract van Steylaerts en dat geeft ons vertrouwen voor wat komt."



"Onze eerste ervaring met het veldrijden was een voltreffer en daarom hebben we onze overeenkomst met twee jaar verlengd", aldus zaakvoerder Patrick Steylaerts op de teampresentatie. "Veldrijden blijft in Vlaanderen een geweldige sport om aan sponsoring te doen met veel bereik. Het eerste seizoen was veelbelovend en we hopen dat renners en renster nog stappen vooruit kunnen zetten. De mentaliteit en de inzet van onze renners, en bij uitbreiding het hele veldritpeloton, past alvast prima bij ons als bedrijf en bovendien heeft onze naambekendheid een flinke boost gekregen."



Voorts kwam ook betFIRST er bij als cosponsor. "Voor ik naar België kwam had ik nog nooit gehoord van cyclocross", zegt de Ierse CEO Alexis Murphy van betFIRST. "Het is voor ons een uitdaging om hier als sponsor onszelf op de kaart te zetten."



NIEUW TALENT



"We zagen Maud Kaptheijns vertrekken, maar in de plaats arriveerde Alice Maria Arzuffi en ook kwam Daan Hoeyberghs ons versterken", gaf Wellens meer uitleg over het team. "Meer en meer vormen we een echt team met vijf renners. De sfeer is alvast goed. We zijn een kleine ploeg, maar ik hoop dat we ons net zoals vorig jaar kunnen tonen in enkele crossen. Met Alica Maria hebben we een jonge vrouw in de ploeg (22) die nog veel progressie kan maken. Ze heeft vorig seizoen hele mooie dingen laten zien, waaronder een derde plaats in de Wereldbekerwedstrijd in Zeven en we hopen dat ze verder op haar elan voortgaat."



"Daan is een meerwaarde voor de ploeg in de breedte", meent Wellens. "We mogen niet verwachten dat hij potten gaat breken, maar hij kent zijn kwaliteiten en zeker in de A-crossen die niet tot een klassement behoren, mag hij op een paar uitschieters mikken", aldus Wellens. "Het talent dat hij bij de beloften etaleerde, kan niet weg zijn en hij heeft ook zijn leeftijd mee. Bij ons krijgt Daan de kans om in alle rust en zonder stress te groeien."



En dan zijn er nog Duits kampioen Marcel Meisen en kopman Gianni Vermeersch die vorig jaar veel pech en valpartijen kende, maar ook enkele mooie topvijf- en toptiennoteringen realiseerde. Hij werd vervolgens beloond met een selectie voor het WK in het Luxemburgse Bieles. "Hij heeft de nodige pech gekend vorig seizoen, maar hij rechtte steeds weer zijn rug en dat is toch wel belangrijk. Op het eind liet hij enkele mooie resultaten noteren en hopelijk kan hij dat komend seizoen ook laten zien."