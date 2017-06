Verbeter je MTB of cyclocross skills in de Sven Nys Academy

Ben je jong en gek van de fiets? Wil je je kunde op twee wielen verbeteren ? De Sven Nys Academy biedt een op maat gemaakte oplossing.

In het Sven Nys Cycling Center op de Balenberg in Baal kan iedereen permanent terecht om te fietsen of om de hoogtepunten uit de cross te herbeleven. Maar ook al wie zijn of haar vaardigheden op de fiets wil aanscherpen of wie een betere mountainbiker of veldrijder wil worden, kan er vanaf nu terecht.



De Sven Nys Academy biedt eerste kennismakingen, maar ook doorgedreven lessenreeksen aan aan jongeren van 8 tot 16 jaar. Wie al wat ervaring heeft met off road fietsen (mountainbike, cross of bmx) kan in een reeks lessen of een zomerkamp nieuwe mogelijkheden leren ontdekken, tips and tricks opdoen of zich zelfs klaarstomen op een eerste carrière in het veld.



Onder toezicht en met medewerking van Sven Nys zorgen ervaren lesgevers uit het off road fietsen voor de perfecte begeleiding. De meester zelf komt gegarandeerd ook eens kijken. Een eerste reeks cyclocross lessen start op 2 augustus. In de zomer zijn er ook twee mountainbike kampen van een week.