Sven Nys springt met stadsfiets over levende balkjes (VIDEO)

Dat Sven Nys een acrobaat is op een crossfiets is genoegzaam bekend. Maar de teammanager van de Telenet Fidea Lions durft ook stunts uit te halen met een gewone stadsfiets...

De Telenet Fidea Lions zijn momenteel op stage in Mallorca en het minste wat we kunnen zeggen is dat de sfeer goed is. Dinsdag was er een fotoshoot op het strand en na afloop bleven de Lions nog even dollen op het strand. Teammanager Sven Nys toonde dat hij het 'jumpen' nog lang niet verleerd is en sprong - met een gewone stadsfiets nota bene - over enkele gewillige slachtoffers, die (terecht) bijzonder veel vertrouwen in hun sportieve baas hebben...