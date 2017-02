DVV Verzekeringen Trofee zet winnaars in de bloemetjes

Het Felix Pakhuis in Antwerpen was zondagavond het decor van de slothappening van de DVV Verzekeringen Trofee. Eindwinnaars Wout Van Aert, Sanne Cant, Eli Iserbyt en Luke Verburg werden in de bloemetjes gezet.

Organisatoren Christophe Impens en Erwin Vervecken blikten eerst tevreden terug op het voorbije seizoen. "Ook na het afscheid van Sven Nys zijn we verder gegaan op het elan van de voorbije jaren", stelde Vervecken tevreden vast. "De kijkcijfers lagen heel hoog en in Antwerpen en Hamme hebben we nieuwe toeschouwersrecords gevestigd."



Impens merkte een sterke opmars van het veldrijden bij de vrouwen. "Een conclusie die bevestigd wordt door de kijkcijfers. In eerste instantie werden er nog vragen gesteld bij de live-uitzendingen op televisie, maar bij iedere manche van de DVV Verzekeringen Trofee zaten er tussen de 400 en 650.000 kijkers voor de buis. Cijfers die vijf jaar geleden behaald werden door de uitzendingen bij de mannen."



ISERBYT: 'EINDZEGE MAAKT MISLUKTE WK VOOR EEN DEEL GOED'



Daarna was het tijd om de winnaars te huldigen. De Nederlander Luke Verburg was de eerste die het applaus in ontvangst mocht nemen. De tweedejaars nieuweling domineerde de DVV Verzekeringen Trofee van begin tot einde met een fantastische vier op vier. Ik had van het klassement in eerste instantie geen doel gemaakt", bekent Verburg. "Maar na mijn eerste overwinning ben ik er volledig voor gegaan." Verburg zit momenteel op 28 overwinningen, maar heeft nog een doel. "Ik zou graag nog minstens één keer winnen, dan heb ik evenveel zeges als Mathieu (Van der Poel, red.) als tweedejaars nieuweling. Dat zou ik heel graag evenaren."



In de beloftencategorie knalde Eli Iserbyt naar de eindzege. De West-Vlaming haalde het voor Nicolas Cleppe (op 4'58") en Gosse Van der Meer (op 11'45"). Iserbyt legde de basis voor zijn eindzege in de Koppenbergcross. "Daarna was het kwestie van mijn voorsprong vast te houden en proberen uit te diepen in de tussensprints. Het WK was voor mij een domper, maar deze eindzege maakt wel iets goed. Een eindbalans van het seizoen? Dat is voor deze week, maar ik ben redelijk kritisch. Ik kan nu al zeggen dat het volgend jaar beter moet."



CANT: 'EVEN TOE AAN WAT RUST'



De IJsboerke Ladies Trophy was een prooi voor Sanne Cant. De wereldkampioene kende een moeilijke start, maar zette dankzij vier overwinningen (Hamme, Essen, Antwerpen en Loenhout) de scheve situatie toch nog recht. Thalita De Jong (op 4'28") en Ellen Van Loy (op 5'48") mochten als nummers twee en drie mee het podium op. "Jammer genoeg hebben we door de blessure van Thalita in Lille geen rechtstreeks duel gekregen om de eindzege, maar ik ben er zeker van dat ze volgend jaar zeker een stevige concurrente zal zijn", sprak Cant. "Nu ben ik toe aan wat rust. Het is na mijn wereldtitel enorm druk geweest. De riem mag er nu even af."



VAN AERT: 'DVV TROFEE ALTIJD EEN DOEL'



Wout Van Aert was de grote triomfator bij de elite. Naast vier dagzeges (Ronse, Oudenaarde, Hamme en Essen) haalde hij ook voor de derde keer op rij de eindzege aan boord. Ploegmaats Kevin Pauwels (op 3'22") en Michael Vanthourenhout (op 4'55") vervolledigden de top drie. "Dit zijn crossen die me goed liggen", aldus Van Aert. "Van bij mijn intrede bij de profs had ik hier meteen een goed gevoel. Ik maak er elk jaar opnieuw een doel van." Wat Van Aert de komende weken gaat doen? "Een weekje op het strand liggen op de Dominicaanse Republiek. Het zal deugd doen." Van Aert veroverde ook de eindzege in het tussensprint klassement.



DVV TEAM TROFEE VOOR TELENET FIDEA LIONS



De DVV Team Trofee, een prijs voor de beste ploeg in alle manches van het regelmatigheidscriterium, ging naar Telenet Fidea Lions. Corné Van Kessel en Toon Aerts namen in naam van de ploeg een cheque van 5.000 euro in ontvangst, die ze aan een goed doel geven. "We hebben gekozen voor verschillende goede doelen", zei Van Kessel. "Zo gaat er een deel naar een benefiet van mijn buurjongen Sieben Van Reusel, die aan een zeldzame ziekte lijdt. Een ander deel gaat naar het UZ Gent om de kinderafdeling op te fleuren." De vzw Hoop voor Duchesne en MPI Oosterlo (dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap) zijn de andere goede doelen. De geblesseerde Aerts maakte van het moment al gebruik om vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. "Ik heb nu al vijf weken rust gehad, normaal zijn dat slechts drie weken. Het is goed geweest", grapte de veldrijder uit Rijkevorsel. "Ik kan op dit moment nog geen geen stuur vasthouden, maar ik hoop binnen een paar weken terug op de fiets te zitten. Hoe ik de kloof met Wout en Mathieu zal dichten? Fysiek moet ik nog wat sterker worden en technisch moet ik wat bijschaven, maar nadat ik dit seizoen één klassementscross kon winnen, is de honger heel groot."