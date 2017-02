Cant soleert naar zege in Sluitingsprijs

Sanne Cant (Beobank-Corendon) heeft zondag in Oostmalle de Internationale Sluitingsprijs bij de vrouwen elite gewonnen. De 26-jarige wereldkampioene haalde het ruim afgescheiden, na een solo die ze al in de eerste ronde had opgezet, van Laura Verdonschot en de Nederlandse Maud Kaptheijns. Loes Sels werd vierde voor de Nederlandse Annemarie Worst.

Het was Sanne Cant, zaterdag niet aan de start in Leuven omdat er problemen waren met het startgeld, die reeds in de openingsronde alleen op avontuur trok. Annemarie Worst nam de koppositie van een achtervolgende groep, waar onder meer ook Laura Verdonschot, Loes Sels en Maud Kaptheijns deel van uitmaakten. Cant bleef de wetten dicteren, terwijl achter haar Verdonschot op jacht ging naar de tweede plaats. Zij kreeg felle tegenkanting van Kaptheijns, maar de renster van Marlux-Napoleon Games kon haar dichtste ereplaats veiligstellen.



Even was er nog opschudding toen Cant ten val kwam bij de balkjes, maar ze kon zonder kleerscheuren haar weg verderzetten richting haar vijfde zege op rij in Oostmalle. "Het was plezant koersen vandaag. Zonder veel modder en veel zand. Ik reed trouwens in mijn eigen streek en dit voor een pak supporters. Daarom wou ik me vandaag voor die mensen zeker tonen", lachte Cant. "Ik ben blij over mijn seizoen. Ik heb eindelijk die regenboogtrui kunnen pakken. Er hangt er eentje in mijn woonkamer, vlak naast het televisietoestel. Zo kan ik er elke dag naar kijken."