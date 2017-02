Dante Coremans pakt in Leuven uit met stuntzege

Dante Coremans heeft in Leuven de zesde manche van de Soudal Classics bij de nieuwelingen gewonnen. De renner van Lares-Doltcini maakte het verschil met een aanval in de tweede ronde. Michael Bervoets en Luke Verburg mochten mee op het podium.

Veertig renners namen op het militair domein in Leuven de start. Belgisch kampioen Ryan Cortjens, Nederlands kampioen Luke Verburg en Dante Coremans openden het snelst, maar het was thuisrijder en eerstejaars Coremans die zich de sterkste voelde en in de tweede ronde de gashendel opendraaide.





In de technische stroken voelde de Brabander zich duidelijk in zijn sas en vergrootte hij stelselmatig zijn voorsprong op de concurrentie. In de achtergrond probeerde de opgerukte Michael Bervoets nog weerwerk te bieden, maar de crosser van Acrog Balen kwam nooit dichter dan een handvol seconden. Verburg, dit seizoen al goed voor 27 overwinningen, moest tevreden zijn met de derde plaats.





COREMANS: 'DIT IS EEN KLEINE STUNT'





Coremans moest zich na de finish even in de arm knijpen. Als eerstejaars hield hij in Leuven zijn één jaar oudere concurrenten Bervoets en Verburg achter zich. "Dit had ik niet verwacht", bekende Coremans. "Voor mij is dit toch een kleine stunt. Zeker nadat ik bij de start nog uit mijn klikpedaal schoot en meteen een sprintje moest trekken om terug aansluiting te vinden."