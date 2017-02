Sweeck: 'Podiumplaatsen gaven me meer voldoening dan zege in klassementscross'

Leuven is zaterdag het decor voor de zesde en voorlaatste manche van de Soudal Classics. Wereldkampioen Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel zullen er opnieuw de degens kruisen. Laurens Sweeck mikt in eigen streek na een regelmatig seizoen op een nieuwe podiumplaats.

Sweeck won dit jaar twee manches in de Soudal Classics: begin oktober de Grote Prijs Neerpelt en zeven weken later de Grote Prijs Hasselt. "Het waren dan wel crossen zonder Wout en Mathieu, je moet die wedstrijden nog altijd winnen. Het parcours in Leuven moet me wel liggen, maar met een podiumplaats zou ik zaterdag al tevreden zijn." De aanwezigheid van Van Aert en Van der Poel matigen Sweeck tot realisme.

Een nieuwe podiumplek zou het regelmatige seizoen van Sweeck wel in de verf zetten. In totaal plaatste hij zich al dertien keer bij de eerste drie, waarvan acht keer in een klassementscross en ook op het BK in Oostende lukte dat. "In september stond ik in Las Vegas al op het podium en vorige week was ik er in Middelkerke opnieuw bij", merkt Sweeck op. "Dat is het bewijs van mijn constante niveau. Vorig jaar won ik in Sint-Niklaas een klassementscross, het was de enige keer dat ik in een topwedstrijd mee op het podium mocht. De regelmaat die ik dit jaar heb neergezet, geeft mij veel meer voldoening. Dat is het hoogtepunt van mijn seizoen."

Na de Soudal Cyclocross in Leuven en de Masters komende woensdag in Waregem mag de riem er even af. "Vroeger snakte ik niet vaak naar het einde van het seizoen, maar je merkt bij iedereen dat het bijna op is. Dat verklaart ook mijn wisselvalligheid van de laatste weken. Al hoop ik dat ik in Leuven nog eens een goede dag heb."

SNELLE START KAN HET VERSCHIL MAKEN

Het parcours in Leuven is bijna identiek aan dat van vorig seizoen: een combinatie van zware en technische stroken. Kort na de start wordt alles meteen op een lint getrokken, waardoor een snelle opening al vroeg voor verschillen kan zorgen. "Een mindere start kan je al snel enkele kostbare seconden kosten", voorspelt organisator Erwin Vervecken.

Dankzij de nieuwe plaats op de kalender kunnen de toeschouwers in Leuven genieten van een topaffiche. Naast wereldkampioen Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel en Laurens Sweeck tekenen ook Lars Van der Haar, Tom Meeusen, Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout en Corné Van Kessel present. Alleen Toon Aerts moet door zijn blessure noodgedwongen forfait geven.

GRATIS PARKING EN SHUTTLEDIENST VOOR PUBLIEK

Wie zaterdag naar Leuven afzakt, kan gebruik maken van de publieksparking in de Industriezone Researchpark 1000-1999. Van daaruit kan je de gratis pendelbussen nemen, richting het parcours. Na afloop kan je ook weer met de pendeldienst terugkeren naar je wagen. Er wordt een grote verkeersdrukte verwacht in de buurt van de eventsite, probeer dus zeker niet om op eigen houtje met de wagen naar de eventsite te rijden, maar volg de signalisatie ter plaatse.

Wil je de verkeersdrukte vermijden? Kom dan met het openbaar vervoer of met de fiets.