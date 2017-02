Dubbelslag voor Cant in Middelkerke

Sanne Cant (Beobank-Corendon) heeft de Superprestigemanche in Middelkerke, de laatste van het seizoen, gewonnen. De wereldkampioene is meteen ook de eindlaureate van het regelmatigheidscriterium. Cant haalde het, op en rond sportpark 'De Krokodiel', voor de Nederlandse Sophie de Boer en Ellen Van Loy.

Het was Ellen Van Loy die de kopstart nam in Middelkerke. Achter haar volgden wereldkampioene Sanne Cant, de Britse Nikki Brammeier en de Nederlandse vrouwen Maud Kaptheijns en Sophie de Boer. Cant werkte zich in de openingsronde al een weg naar leidster Van Loy en het Belgische duo meteen een kloof van 10 seconden op de rest van het pak.



Cant maakte in de tweede ronde een slipper op een schuine strook en zo kon Van Loy weer even alleen op kop komen. Dat duurde echter niet lang. Cant dichtte in geen tijd, samen met De Boer, de kloof. Het trio bleef een tijdje bij elkaar, vooraleer De Boer het tempo gevoelig optrok. Cant glipte mee, maar Van Loy moest passen. Op twee ronden van het einde volgde Van Loy op zowat 15 seconden van de twee leidsters. Achter haar streden Maud Kaptheijns en Nikki Brammeier voor plaats vier.



In de slotronde voerden Cant en De Boer een verbeten strijd om de zege. Cant probeerde de Nederlandse eerst van haar af te schudden op een modderstrook, maar dat lukte niet. Een tweede prik kende meer succes. De wereldkampioene kon zo, licht afgescheiden, het zegegebaar maken. Sophie de Boer werd tweede, Ellen Van Loy hield Maud Kaptheijns nog af voor de derde plaats.



In het eindklassement van de Superprestige houdt de 26-jarige Cant (113 punten) 13 punten voorsprong op Van Loy en De Boer, die allebei 100 punten sprokkelden. Maar omdat Van Loy in meer manches aan de start stond dan de Nederlandse, eindigt zij tweede.

"Ik denk dat we vandaag toch voor wat spektakel hebben gezorgd", opende Cant. "Het was een lastige cross op een drassig parcours. Iedereen fouten heeft wel enkele fouten gemaakt. Op bepaalde plaatsen was het echt super glad. Deze zege doet enorm veel deugd. Ik was in aanloop naar deze wedstrijd wat ziek geworden maar heb mijn mindere vorm toch kunnen compenseren met mijn technische capaciteiten."