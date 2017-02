Agenda bij de hand? Plan nu al het veldritseizoen 2017-2018 in!

Het veldritseizoen loopt stilaan ten einde... maar wij kijken graag al vooruit naar het volgende seizoen! Wanneer start het seizoen 2017-2018, wanneer zijn de belangrijkste crossen, wat zijn de grootste veranderingen? Een overzicht.

De eerste internationale cross op Belgische bodem vindt op 10 september 2017 in Eeklo plaats. De stad in het Meetjesland wisselt af met Geraardsbergen. De stad van de mattentaarten organiseert in de pare jaren, Eeklo in de onpare jaren.

Voor de eerste belangrijke afspraak van het nieuwe seizoen moeten de crossers de Atlantische Oceaan oversteken. Op 16 september strijkt de Telenet UCI World Cup neer in Iowa City, op 24 september in Waterloo (de thuisbasis van fietsfabrikant Trek in de staat Iowa, niet Waterloo in Waals-Brabant in de schaduw van de leeuw...). Op 20 september wordt er ook nog in Las Vegas gecrosst, maar de Cross Vegas maakt geen deel meer uit van de Wereldbeker.

De eerste Belgische cross na het Amerikaanse avontuur wordt de Soudal GP Neerpelt op 30 september. De eerste manche van de Telenet Superprestige vindt daags nadien, op zondag 1 oktober, plaats in het Nederlandse Gieten. Een week daarna, op 8 oktober, is Ronse de opener van de DVV Verzekeringen Trofee.

Fans van de Duinencross moeten komend seizoen enkele weken vroeger naar Koksijde afzakken. De voor de Telenet UCI World Cup meetellende Duinencross wordt al op 22 oktober gereden. Reden van de verschuiving is de intrede van het Deense Bogense in het wereldbekercircuit. Bogense, waar in 2019 het WK zal plaatsvinden, mag op 19 november 2017 debuteren in de Wereldbeker. Het Franse Nommay keert op 21 januari 2018 terug in de World Cup terwijl het Italiaanse Fiuggi en het Nederlandse Valkenburg uit het regelmatigheidscriterium verdwijnen.

Maar Valkenburg blijft wel een belangrijke cyclocrossafspraak volgend seizoen, de belangrijkste van allemaal zelfs! Het stadje in Nederlands Limburg mag op 3 en 4 februari 2018 het WK organiseren. Het WK zal dus ongeveer een week later dan dit jaar plaatsvinden. Ook het BK is aan de late kant: op 14 januari in Koksijde, dat dus twee grote crossen mag organiseren volgend seizoen. Leuven, deel uitmakend van de Soudal Classics, wordt op 7 januari de generale repetitie voor het BK.