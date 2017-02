Van der Poel: 'Eén van de leukste zeges van het jaar' (VIDEO)

Mathieu Van der Poel genoot stevig na in Lille. De Nederlandse kampioen boekte in de slotmanche van de DVV Verzekeringen Trofee zijn 18de zege van het seizoen. "Een trui zal ik er jammer genoeg niet mee winnen."

Vijf renners die in de slotfase van een cross nog in aanmerking kwamen op de overwinning, het was dit seizoen nog niet vaak gebeurd. "Het parcours is één van de verklaringen. Door al die bochten was het niet eenvoudig om het verschil te maken. Maar het is ook een teken dat de rest dichterbij komt. Het was een overwinning op het scherpst van de snee en dat zijn de leukste."



Opmerkelijk: net in de korte lussen door het bos maakte Van der Poel het verschil. "Ik voelde dat ik daar iedere ronde een klein gaatje kon maken. Als ik daar geen foutje zou maken, dan had ik een mooie kans op de zege. Met die overwinning van vandaag zal ik echter geen trui winnen. Mijn ambitie voor de rest van het seizoen? Ik zit nu aan 18 overwinningen. Twintig is mooi, maar ik wil gewoon zo veel mogelijk winnen."



Een beklijvend duel met Van Aert in de laatste ronde had hem bijna zijn laatste streepje op de zegeteller gekost. Na een slipper van de wereldkampioen kon Van der Poel zich maar net recht houden. "Ik moest toch even corrigeren om recht te blijven. Ik heb net de beelden gezien. Gelukkig voor Wout reed ik daar nog, anders vloog hij allicht in de dranghekken."