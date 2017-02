Van der Poel rondt spektakelcross af in Lille (VIDEO)

Nederlands kampioen Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) heeft de laatste manche van de DVV Verzekeringentrofee in Lille gewonnen. Van der Poel rondde een geweldig spannende slotfase af en klopte zo thuisrijders Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan) en Tom Meeusen (Telenet Fidea Lions). De wereldkampioen is wel de eindwinnaar van de eerste DVV Verzekeringen Trofee.

Van der Poel koos voor een start zoals op het WK in Bieles en probeerde er meteen vanonder door te muizen. Tom Meeusen beet zich, ook geheel in de traditie, meteen vast in het wiel van de Nederlandse kampioen. De Belgische en wereldkampioen volgde een seconde of vijf later, maar zette de situatie al snel recht. Net bij diens aansluiting maakte van der Poel een slipper vlak voor een brug.



Daardoor konden ook Corné van Kessel en Lars van der Haar aansluiten. Ook Kevin Pauwels en Vincent Bastaens slopen dichterbij. Niet naar de zin van de kleinzoon van Raymond Poulidor, die nog eens stevig aan de kop rammelde. Het werd een soort guerilla-oorlog: om beurten prikken, tussen de regendruppels door. Naast De Grote Twee bleven Meeusen en van der Haar nog over.



De kleine Nederlander maakte gebruik van de rivaliteit van het kampioenenduo en sprong op het asfalt weg van het drietal. Uitstekende ploegtactiek van de Telenet Fidea Lions, want Meeusen kon in een zetel het laatste kwartier in. De Lion werd teruggehaald, maar ging tot twee keer toe weer in de aanval. Zijn medevluchters riepen om hun moeder, maar van der Haar loste ze niet.



Thuisrijder Meeusen ging in de laatste ronde op kop en ging vol door in de belangrijkste lange strook en bijhorende technische bocht. Hij pakte enkele meters, maar werd gecounterd door van der Poel. Van Aert wilde er ook voorbij, maar bijna knalde het trio in de dranghekken tijdens het duel op het scherpst van de snee.



Van der Poel pakte de binnenbocht met de fiets naast zich in een bochtenfase en glipte weg. Van Aert maakte een technisch foutje en moest bij de volgende fase van de fiets. De Nederlander reed zo naar een felbevochten zege na een geweldige slotronde. Een woeste van Aert werd tweede, Meeusen derde.



De wereldkampioen mocht wel de winst in het eindklassement vieren. Hij wint met ruime voorsprong voor Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout.