Vermeersch wint na spannende tweestrijd

De Krawatencross in Lille bij de junioren is uitgedraaid op een spannende tweestrijd tussen Florian Vermeersch en Arne Vrachten. De renner van Acrog Balen kneep in de slotronde zijn medevluchter dood, Belgisch kampioen Toon Vandenbosch reed in zijn tricolore trui als derde over de meet.

De slotmanche van de DVV Verzekeringen Trofee bij de junioren werd al in de eerste ronde in een beslissende plooi gelegd. Florian Vermeersch nam de kopstart, Arne Vrachten dook mee in zijn wiel en de rest van het peloton zou het duo niet meer terugzien.



Een foutje van Vermeersch dreigde even fataal te worden, maar de Oost-Vlaming knalde een gat van vijftig meter terug dicht. Vrachten bepaalde daarna het tempo, maar het was Vermeersch die in de slotronde het laken toch nog naar zich toetrok.



Na winst in Steenhuffel en Mol mocht hij in de Lilse Bergen voor de derde keer zijn armen de lucht insteken. Een ontgoochelde Vrachten klopte uit frustratie op zijn stuur. Toon Vandenbosch werd op ruime afstand derde.



VERMEERSCH: 'KLEINE REVANCHE OP HET WK'



"Ik nam een goede start en kreeg Arne Vrachten mee in mijn wiel, maar maakte een foutje op het technische gedeelte", doet Vermeersch zijn wedstrijdverhaal. "Ik moest alle zeilen bijzetten om een gaatje van vijftig meter terug dicht te rijden. Daarna zette ik mij in zijn wiel."



Tot grote frustratie van Vrachten, die vroeg om over te nemen. "Als ik kans wou maken op de zege moest ik dat wel doen. Na die achtervolging moest ik even bekomen. Ik wist dat ik tot de laatste ronde bij hem moest blijven om dan toe te slaan."



Voor Vermeersch is het een revanche na een mislukt WK. "Ik kwam toen ten val bij de start. Einde WK. Vandaag wou ik bewijzen dat mijn vorm goed is. De komende weken rij ik nog in Hoogstraten, Middelkerke, Hulst en Oostmalle. In die wedstrijden wil ik bevestigen en het seizoen op een mooie manier afsluiten. Dankzij deze overwinning kan ik sowieso van een geslaagd jaar spreken."