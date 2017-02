Wie heeft het hoogste woord in Hoogstraten?

Hoogstraten. Bekend van dancing Highstreet (daar waar Gert Verheyen zijn vrouw leerde kennen), de gigantische bakstenen Sint-Katharinakerk, de aardbeien... en de jaarlijke cyclocross uiteraard! Zondag kan Mathieu Van der Poel er zijn leidersplaats in de Hansgrohe Superprestige verstevigen.

Na het WK in het Luxemburgse Bieles en het tussendoortje afgelopen woensdag in Maldegem wacht de crossers opnieuw het echte werk. Te beginnen zaterdag in de voor de DVV Verzekeringen Trofee meetellende Krawatencross in Lille en zondag tijdens de Hansgrohe Superprestige in Hoogstraten, de voorlaatste manche van dat regelmatigheidscriterium.

De vorige Superprestigewedstrijd dateert al van 23 december in Diegem, waar Van der Poel won, net zoals hij dat in vijf andere manches deed. Enkel in Spa-Francorchamps moest hij Wout Van Aert voor zich dulden. De Nederlander leidt met 89 punten, 4 meer dan Van Aert. Laurens Sweeck staat derde met 67 punten. Na Hoogstraten volgt volgende week nog Middelkerke en weten we wie de eindwinnaar wordt van de Hansgrohe Superprestige en opvolger van Wout Van Aert.

De cross wordt voor het vierde jaar op rij gereden op de terreinen van de veiling van Hoogstraten. Naast Van der Poel (die zijn leidersplaats wil verstevigen) en Van Aert (die een eerste keer in zijn nieuwe regenboogtrui zal willen winnen, als hij dat zaterdag in Lille al niet zou doen) zullen zeker ook de broers Adams gemotiveerd aan de start staan...

Jens en Joeri Adams zijn inwoners van Hoogstraten. Winnen is veel te hoog gegrepen, maar voor een plaats in de top-10 zal Joeri wellicht willen tekenen. Jens mag hoger mikken. Hij werd in de Superprestige dit seizoen achtereenvolgens al vierde, zesde, vijfde, negende, zevende en vijfde. Een podiumplaats in Hoogstraten als bekroning?