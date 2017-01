Kevin Pauwels aanvaardt excuses Wout van Aert

Kevin Pauwels aanvaardt de verontschuldigingen van Wout van Aert nadat de renner van Marlux-Napoleon Games twee dagen voor het WK veldrijden een sneer kreeg van die laatste. "Ik zal dit niet vergeten, maar ik aanvaard zijn excuses", zo verklaart Pauwels in een persbericht.

In aanloop naar het WK in het Luxemburgse Bieles was de sfeer in het Belgische kamp aangetast, en dan vooral tussen Wout van Aert en Kevin Pauwels zat er een haar in de boter. Begin vorige week twitterde Pauwels zijn formulier van een dopingcontrole, gevolgd door Mathieu van der Poel. Van Aert, die zondag zijn tweede opeenvolgende wereldtitel veroverde, leek zo onder druk te staan en haalde daarop hard uit naar Pauwels. "Ik weet niet waarom andere jongens zo'n formulier gepost hebben. Vraag het aan Kevin, die kan het goed uitleggen", sneerde Van Aert.



Daags na zijn nieuwe wereldtitel klonk Van Aert al wat milder. "Ik had waarschijnlijk beter enkele zaken niet gezegd. Ik zal me daarvoor verontschuldigen bij Kevin", zei hij op de hoofdzetel van sponsor Crelan te Brussel. "Ik was geschrokken toen Wout dat zei", aldus Pauwels. "Zoiets had ik van hem niet verwacht. Ik heb hem zelf ook nooit aangevallen. Hij mocht het niet gedaan hebben. Ik zal dat ook niet vergeten, maar ik aanvaard zijn excuses."



Na Van Aert en Van der Poel werd Pauwels zondag derde, goed voor de vijfde bronzen WK-medaille uit zijn carrière.