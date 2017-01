Cant: 'Dit is de mooiste dag van mijn leven'

De voorbije jaren was het op het WK vaak net niet voor Sanne Cant. Veelwinnaar gedurende al heel wat seizoenen in het veld, maar net telkens op het WK liep het mis. Zaterdag schoot ze in Bieles wel raak. "Dit is de mooiste dag van mijn leven", sprak ze na afloop.

Cant maakte er samen met Vos een spannende strijd van in Luxemburg, op het scherp van de snee, een spektakel en promotie voor de vrouwencross. "Ik denk dat het publiek een heel mooie wedstrijd heeft gezien", sprak ze, "zelf geloofde ik er ook in voor de start. Het parcours lag er voor mij goed bij, maar al meteen na de start zag ik heel wat meisjes plots voorbijrijden. Ik panikeerde niet en zat snel in vierde positie."



Vos versnelde een paar keer, maar bleef niet echt voorop. "Wellicht speelde dat wel een beetje door haar hoofd", aldus Cant, "normaal rijdt ze in één keer weg, vroeg in de wedstrijd, nu lukte dat niet. Ze keek ook vaak om en dat gaf me vertrouwen."



Cant pakte samen met Vos de leiding, maar in de voorlaatste ronde kwam ze ten val en leek haar kans op het goud verkeken. "Mijn schoen was kapot en ik geloofde er eigenlijk niet meer in", zei ze, "weeral pech, flitste door mijn hoofd, maar goed: het is een WK, dus je blijft wel vechten."



Acht seconden bedroeg haar achterstand bij het ingaan van de laatste ronde en plots kende Vos plots problemen met haar ketting waardoor Cant weer wist aan te sluiten. "Toen werd het een finale op het scherp van de snee", aldus de kersverse wereldkampioene, "ik geloofde er weer in, want ik zag ook dat Marianne op haar limiet zat. En dan was er de sprint. Je moet heel snel beslissen, in een fractie van een seconde hoe je het gaat aanpakken en kijk, ze bleef achter me en drong al snel niet meer aan en ik sprintte naar de zege. Fantastisch."



Na haar twee bronzen (2012 en 2016) en één zilveren (2015) medaille is het dus eindelijk raak voor Cant. "Ik droomde hier van als kind, al vanaf mijn zes jaar", zei ze, "nu zijn we twintig jaar later en heb ik dat goud eindelijk vast. Dit betekent enorm veel voor mij, het is mijn mooiste dag ooit", huilde ze tranen van geluk. "Ik win hier tegen Marianne Vos, zevenvoudig wereldkampioene en schrijf hier ook geschiedenis omdat ik als eerste Belgische vrouw de wereldtitel pak. Al zo vaak was ik er dichtbij, nu heb ik dat goud te pakken. Ongelooflijk."