Cant pakt eerste wereldtitel na spektakelduel met Vos

Sanne Cant is de nieuwe wereldkampioene veldrijden. In het Luxemburgse Bieles klopte ze zaterdag de Nederlandse topfavoriete Marianne Vos in de sprint. Het is de eerste wereldtitel voor een Belgische bij de vrouwen.

Aan de streep schreeuwde de 26-jarige Cant, vorig jaar derde, het uit. De Kempense had tot voor zaterdag al drie WK-medailles in haar trofeeënkast: twee bronzen (2012 en 2016) en één zilveren (2015). Een gouden plak ontbrak echter nog, maar daar kwam in Bieles verandering in.



Het was Ellen Van Loy die de beste start nam in Bieles, wat niet meteen kon gezegd worden van Pavla Havlikova. De Tsjechische kwam ten val in de eerste bocht en haar wedstrijd was na een gebroken fiets al voorbij voor hij echt gestart was. Vooraan nam Van Loy iedereen op sleeptouw, in haar wiel volgden Lechner, Vos en Cant.



Van Loy zou dat tempo geen volledige ronde kunnen volhouden en zag Lechner overnemen. Intussen zakte Cant een beetje weg, naar de achtste positie, en kwam Vos vooraan postvatten. Intussen werd ook deze wedstrijd ontsierd door valpartijen, zo zag Arzuffi zich uitgeschakeld na een val en smakte ook Compton tegen de grond. Vos twijfelde niet vooraan en rukte zich los, maar het was Lechner die het gaatje dichtte.



Een ronde voorbij en alles zat nog dicht op elkaar. Cant schoof intussen weer op naar plek vier en hield alles goed in de gaten. Een sterke Lechner bleef op het wiel van Vos, Brand koerste in derde positie. De Italiaanse viel evenwel zwaar terug. Na ronde twee volgde Cant op vier seconden, maar dichtte ze het kloofje op Vos. Het tempo stokte even vooraan en ook Brand wist weer aan te pikken. Niet veel verder volgde ook Nash.



Door een val op de gladde schuine kant viel Brand terug en kregen we twee leidsters in een spannend slot, maar ook Cant kende pech en gleed uit in een bocht aan de Shimano-spandoeken. Vos leek los en op weg naar haar achtste titel. De Nederlandse telde acht seconden bonus bij het ingaan van de laatste ronde, maar ook zij kende materiaalproblemen en moest even van de fiets. Cant kwam terug en in een finale op het scherp van de snee, voortdurend wisselden ze van koppositie na technische hoogstandjes, was het uiteindelijk Cant die aan het langste eind trok. Als eerste begon ze aan de korte sprint, Vos gaf zich snel gewonnen. (