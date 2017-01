Van der Poel: 'Bietensap en multivitaminen, meer gebruik ik niet'

Op een persmoment van de Nederlandse ploeg pleitte Mathieu van der Poel voor meer transparantie in het wielrennen. "Ik heb mijn controleformulier online gezet omdat ik alle verdachtmakingen de kop in wil drukken", zei hij, "bietensap en multivitaminen, meer gebruik ik niet."

Van der Poel had, in navolging van Kevin Pauwels, maandagavond zijn formulier na een dopingscontrole buiten competitie op Twitter geplaatst. "Je leest vanalles op sociale media", zei hij daarover, "ik was op stage geweest in Spanje, had de Wereldbeker in Fiuggi laten schieten en er kwamen insinuaties dat ik 'geprutst' had. Die wilde ik de kop indrukken met mijn post, ik wilde aantonen dat ik geen cortisonen had gebruikt."



Naar eigen zeggen was dat niet om Wout van Aert, die kampt met een blessure aan de knie, uit zijn kot te lokken. "Ik heb het voor mezelf gedaan", zegt hij. "Dat Wout zijn formulier (Van Aert kreeg woensdag controle) niet online zet is zijn goed recht. Het was niet mijn bedoeling om hem uit zijn kot te lokken en het is niet omdat hij dat niet doet, dat hij iets te verbergen zou hebben. Het is zijn privacy. Ik pleit voor meer transparantie, laat het een begin zijn om zo'n dingen openbaar te maken, ik ben er voorstander van om elke dopingtest openbaar te maken."



Ook de regels met betrekking tot het gebruik van cortisonen mogen volgens hem wijzigen. "Nu moet je na gebruik acht dagen rusten als men je cortisonen heeft voorgeschreven", zegt hij, "van mij mag dat gerust opgetrokken worden naar een maand."



Zou hij dan zelf geen middel gebruiken als hij enkele dagen voor het WK, de belangrijkste wedstrijd van het jaar, kampt met knieproblemen. "Als als, dat is hypothetisch", klonk het, "vooralsnog is het niet verboden, dus ja, als ik een probleem zou hebben, zou ik dat ook wel doen, een TUE aanvragen, maar het is niet gezond en misschien moeten de regels wel veranderen. Cortisonen worden nu te vaak misbruikt. Als ik het zou doen, zou ik het zelf ook openbaar maken, er mee naar buiten komen op een persmoment en een dokter uitleg laten geven. Maar goed, dat is nu niet het geval, ik ben in blakende gezondheid. Ik twijfel ook niet aan Van Aert en ik viseer hem helemaal niet", herhaalde hij, "ik wilde mezelf gewoon vrijpleiten."



Van der Poel acht zich klaar om zondag te stunten. "In Hoogerheide was het niet goed", zei hij, "maar ik had hard getraind in Spanje en hoop nu op die supercompensatie zondag. Vorig jaar was ik super in Hoogerheide, maar was ik slecht in Heusden-Zolder, ik hoop nu op het omgekeerde. Het is een mooi parcours, ik houd er van, technisch een leuk rondje. Het zal een mooie strijd worden. Naast Wout verwacht ik me ook aan een sterke Tom Meeusen die op dit parcours ook goed uit de voeten kan."