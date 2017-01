Van Aert: 'Ik zit met twijfels'

Wout van Aert heeft op een persconferentie in het teamhotel van de Belgen voor het eerst gesproken over de commotie die de voorbije week is ontstaan op Twitter waarbij zowel Kevin Pauwels als Mathieu van der Poel hun controleformulier na een dopingcontrole buiten competitie online hadden gezet.

"Ik ga niet meedoen aan die spelletjes", reageerde de titelverdediger, "ik heb geen TUE nodig gehad voor mijn blessure, maar dat wil niet zeggen dat ik daarom mijn dopingformulier online ga zetten." Begin deze week zette Kevin Pauwels plots zijn controleformulier online, meteen deed ook Mathieu van der Poel hetzelfde. Later gaf Van der Poel aan in een radio-interview dat hij zijn formulier online had gezet omdat hij wilde aantonen dat hij in zijn competitieloze periode geen cortisone had gebruikt.



Beide renners hoopten wellicht met hun transparantie een reactie uit te lokken bij Van Aert om hetzelfde te doen, maar die beet niet en hij zal dat ook niet doen. Zo gaf hij aan vrijdagochtend en voor het persmoment maakte hij ook duidelijk dat hij geen vragen over de zaak wilde beantwoorden. Wat hij uiteindelijk toch af en toe, deed. "Ik heb geen TUE nodig gehad om mijn blessure (een therapeutische uitzondering die je aanvraagt om bepaalde medicijnen te gebruiken) te behandelen", sprak hij kort, "daar wil ik heel duidelijk in zijn. En woensdag heb ik een dopingcontrole gehad, dat is normaal denk ik, zo kort bij het WK, maar ik ben niet van mijn plan om mijn formulier online te zetten. Waarom die andere jongens dat gedaan hebben moet je aan hen vragen. Kevin kan het heel goed uitleggen", klonk het cynisch.



Een Belgische renner die voor het WK zo'n formulier post, is dat niet nefast voor de sfeer binnen het Belgische team en de samenhorigheid? "Ik ben hier om zelf proberen wereldkampioen te worden", aldus Van Aert, "in 90 procent van de crossen heb je daar meestal niemand anders voor nodig. Ik houd dat vooral in het achterhoofd." Dat de zaak hem wel sterker heeft gemaakt stelde hij nog. "Ik wil er niet veel over zeggen, maar ik ga daar wel kracht uit putten", klonk het.



Al zorgt zijn blessure natuurlijk wel voor twijfels. "Kijk de problemen zijn begonnen voor de Wereldbeker in Fiuggi", zei hij, "ik heb nog die wedstrijd gereden, maar ben daarna naar huis gevlogen om die knie te laten nakijken bij Toon Claes. Daar is vastgesteld dat er sprake was van een ontsteking. In eerste instantie mocht ik drie dagen niet fietsen. Dan is er opnieuw een echo genomen en was de ontsteking beter, maar nog niet voorbij, dus dan ben ik nog een paar dagen van de fiets gebleven en mocht ik enkel wat zwemmen en kine-sessies doen."



Sinds maandag zit hij weer op de fiets. "Ik heb drie goede trainingsdagen gehad", zei hij, "maar ik weet natuurlijk niet of ik goed ben. Ik zit met twijfels. Het is me nog nooit overkomen dat ik zo kort voor een WK of BK zo lang van de fiets moet blijven. Dat is vreemd en ik weet niet wat het zal geven zondag. Op de fiets zelf heb ik geen pijn meer, het is enkel na een training dat ik er wat reactie op krijg en dan is het altijd hopen dat ik daags nadien hersteld ben. Zondag zal ik er volgens mij geen last van hebben en ik loop ook geen risico op structurele schade als ik fiets. Dat heb ik duidelijk gevraagd aan Toon. Dus ik mag fietsen, ik mag strijden om die trui, de rest van het seizoen zullen we dan na het WK bekijken. Ik ben blij dat ik zondag mag koersen, maar er zijn wel twijfels over mijn conditie", kon hij niet ontkennen, "omdat nu eenmaal mijn voorbereiding niet ideaal was."