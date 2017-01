Thalita de Jong niet, Andreas Goeman wél naar WK veldrijden

De Nederlandse Thalita de Jong zal haar wereldtitel veldrijden komend weekend in Luxemburgse Bieles niet verdedigen. Dat bevestigde de Nederlandse Wielerunie (KNWU) maandag.

De titelverdedigster liep zondag een blessure op bij een val in de Wereldbekermanche van Hoogerheide. Eerder op de dag had bondscoach Gerben de Knegt De Jong nochtans nog opgenomen in zijn WK-selectie. Na onderzoek in het ziekenhuis later maandag bleek echter dat de wereldkampioene van Zolder een spierscheur in haar bovenbeen heeft opgelopen en vier weken buiten strijd is. De Nederlandse vrouwenploeg in Bieles bestaat verder uit topfavoriete Marianne Vos, Wereldbekerwinnares Sophie de Boer, Maud Kaptheijns en Lucinda Brand.



Andreas Goeman (Telenet-Fidea Lions) werd als zesde junior toegevoegd aan de Belgische selectie voor de wereldkampioenschappen veldrijden, die volgend weekend in het Luxemburgse Bieles plaatsvinden. Dat deelde de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond maandag mee. De KBWB mocht een zesde junior selecteren dankzij de eindoverwinning van Toon Vandebosch in de Wereldbeker. Naast Vandebosch en Goeman bestaat de selectie uit Yentl Bekaert, Jelle Camps, Timo Kielich en Florian Vermeersch.