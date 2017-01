Marianne Vos triomfeert voor eigen publiek

Marianne Vos heeft zondag in Hoogerheide de slotmanche in de UCI Telenet World Cup veldrijden gewonnen. De Nederlandse kampioene haalde het voor Lucinda Brand en Annemarie Worst, een volledig Nederlands podium dus.

Sanne Cant werd vierde, Laura Verdonschot knap vijfde. De eindzege lag vorige week al vast en gaat naar Sophie de Boer. Een snelle start op het parcours in Hoogerheide voor Thalita de Jong, in haar zog volgden Lucinda Brand en Katerina Nash. Op het glibberige parcours liep het evenwel fout voor De Jong in een afdaling en kwam ze hard ten val. De wereldkampioene probeerde daarna wel haar tocht voor te zetten, maar stapte uiteindelijk in tranen van de fiets. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis en klaagde vooral over pijn aan de knie.



Intussen wachtte Marianne Vos vooraan niet af en sloeg ze een kleine kloof in de tweede ronde. Sanne Cant, Katerina Nash en Lucinda Brand waren op achtervolgen aangewezen, maar Vos zette precies niet door en in ronde drie kwam alles weer bij elkaar. Het tempo stokte vooraan waardoor Katie Compton en Eva Lechner de aansluiting wisten te maken. Toen Lechner wegschoof vooraan en Nash met haar mee ten val kwam, kreeg Cant een kleine voorsprong.



Nu was het Vos die het gevaar zag en de kloof dichtte, met nog twee landgenoten in haar wiel: Brand en Annemarie Worst. Opnieuw stokte het tempo en wist ook Laura Verdonschot met Sophie de Boer aan te pikken. Zes rensters vooraan. Te veel, vond Vos die een versnelling plaatste. Het ging te snel voor de anderen, Vos soleerde naar de zege.



Uiteindelijk kregen we een volledig Nederlands podium met nog Brand en Worst op twee en drie. Cant, die vorige week paste voor de Wereldbeker in Fiuggi om te trainen in Spanje voor het WK, werd vierde. Ze schuift wel een plaatsje op in het klassement van de Wereldbeker en eindigt als tweede met 395 punten, na winnares De Boer die er 484 telt. Katerina Nash eindigt als derde met 393 punten.



REACTIES



Zeven overwinningen op negen wedstrijden, Marianne Vos is sinds haar comeback in het veld, op 17 december in de Scheldecross in Antwerpen, waar ze vierde werd, bijna niet te stoppen. "Ik ben goed op dreef", zei ze na afloop, "het is fijn om een week voor het WK zo'n wedstrijd af te werken en te winnen. Dit is mijn derde overwinning op rij in de Wereldbeker. Dat doet deugd en ik krijg hier ook nog eens de bevestiging van mijn goede vorm en dat kan nooit kwaad", lachte ze. "Het was wel oppassen geblazen vandaag. Het parcours was supersnel, maar lag er ook glad bij, iedere ronde werd het iets gevaarlijker. Dat merkte je ook aan de valpartijen met Thalita de Jong, Eva Lechner en Katerina Nash. Je moest hier geen te gekke dingen doen en ik ben blij dat ik rechtop ben gebleven."



Sanne Cant eindigde op een vierde plek. "Ik voelde me op training de voorbije week heel goed en ik had hier misschien wel iets meer verwacht dan die vierde plaats", zei ze na afloop, "maar aan de andere kant, als je deze omloop ziet: het ging heel snel door de vrieskou. Je moest hier bijna starten met 'wegbanden'", lachte ze, "niet meteen mijn ding. Dat was een beetje jammer, maar dat zijn de weersomstandigheden. Ze waren niet in mijn voordeel, zeker niet tegen wegrensters. Maar goed, ik onthoud dat de conditie goed is en volgende week krijgen we in Luxemburg een compleet ander parcours. Het gevoel is niet slecht, ik heb tien dagen hard getraind in Spanje en een beetje rust de komende week zal me deugd doen."