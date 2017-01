Wout van Aert sukkelt met knieblessure en laat stage links liggen

Wout van Aert (Crelan-Charles) is zondagavond na de Wereldbekermanche veldrijden in het Italiaanse Fiuggi niet teruggekeerd naar Spanje, waar zijn ploeg op stage is.

De uittredende wereldkampioen heeft immers af te rekenen met een knieblessure en wil in het vooruitzicht van het WK geen enkel risico nemen. Zijn deelname aan de Wereldbekercross in het Nederlandse Hoogerheide van zondag komt hierdoor zelfs op de helling te staan.



Van Aert bezocht maandagochtend dokter Toon Claes in verband met pijn aan de rechterknie, die hem hindert sinds de cross in Otegem. Onderzoek wees uit dat hij sukkelt met een prepatellair frictie syndroom, waarbij de harde vliezen bovenop de knieschijf abnormaal wrijven tegen het onderliggende bot en daardoor blijvend kunnen beschadigd geraken. De wereldkampioen moet nu enkele dagen rusten. Donderdag volgt een controle-echografie, waarna uitsluitsel wordt gegeven over deelname aan de cross in Hoogerheide.



"Het is natuurlijk vervelend om de ploegstage te moeten verlaten door toedoen van dit euvel. Ik wil echter gezien de ernst van de situatie geen risico nemen en hoop dat enkele dagen rust soelaas zullen brengen", stelt Van Aert, die zondag de achtste en voorlaatste Wereldbekermanche op zijn naam schreef en zich zo verzekerde van de eindzege.