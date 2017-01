Pauwels en Sweeck nemen vrede met ereplaatsen

Kevin Pauwels moet nog even wachten op zijn eerste overwinning van het seizoen. De renner van Marlux-Napoleon Games moest zondag op het BK vrede nemen met zilver. "Hier ben ik tevreden mee", zei hij na afloop in Oostende.

"Dit eremetaal is plezant voor mij en voor de ploeg", aldus Pauwels. "Ailver, dat was vandaag het hoogst haalbare. In de eerste ronden sukkelde ik zoveel in het zand dat ik geen deel uitmaakte van de achtervolgende groep op Van Aert. Het was misschien mijn geluk dat Wout zo snel wegreed en dat het achter zijn rug stilviel. Ik wist dat de wedstrijd nog lang was, en toen ik na een tijd Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout in zicht kreeg, besefte ik dat een medaille er nog in zat. Al werd het in de finale nog spannend toen ook Tim Merlier nog terugkeerde. Gelukkig pak ik die medaille. Ik ben er tevreden mee."



Ook Laurens Sweeck kon zich vinden in zijn bronzen medaille. "Vorig jaar was het zilver, nu brons", vatte de kopman van Era-Circus samen, "dit was voor mij het hoogst haalbare. Kevin heeft de voorbije weken getoond dat hij goed op dreef is en ik wist dat hij in het slot nog iets in de benen had. Hij wordt tweede, ik derde, zonder mijn ziekte van deze week had ik misschien ook zilver kunnen grijpen, maar hier kan ik mee leven. Ik ben opgelucht dat ik na mijn ziekte al meteen weer kan meedoen op het hoogste niveau. De eerste ronde keek ik nog een beetje de kat uit de boom, ik wilde me niet vergalopperen na mijn ziekte, daarna kwam ik op dreef. Aan Wout viel weinig te beginnen vandaag. De komende weken wil ik vooral deze conditie behouden, misschien nog wat verbeteren zelfs en ik hoop dat ik mijn derde plaats in de Superprestige en in de Wereldbeker kan behouden."