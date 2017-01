Zilveren medaille levert Verdonschot een profcontract op

De tweede plaats op het BK veldrijden legt de twintigjarige Laura Verdonschot geen windeieren. De renster van Marlux-Napoleon Games krijgt een profcontract tot eind 2019. Zo maakte de ploeg zondagavond bekend in Oostende.

De driekleur bij de beloften en de zilveren medaille bij de vrouwen elite. Laura Verdonschot verbaasde zondag in Oostende en maakte het Sanne Cant knap lastig. "Ik ben blij met deze tweede plek", zei ze na afloop, "maar tegelijkertijd denk ik ook dat het misschien wel een gemiste kans is op de titel. Ik had vandaag echt een superdag, ik voelde me heel sterk. Zelf na mijn val geloofde ik er nog in en slaagde ik er nog in om terug te keren. Alleen was Sanne in de slotfase inderdaad net dat tikkeltje sterker en dankzij een andere bandenkeuze kon ze iets meer risico nemen en nog bij me wegrijden. Ze is de verdiende kampioene, al hoop ik wel om het haar de komende jaren nog lastig te maken en wil ik zelf ooit die titel veroveren."



Marlux-Napoleon Games-manager Jurgen Mettepenningen deed tijdens de tv-uitzending een boude uitspraak: "Als Laura wint, krijgt ze een profcontract." Winst werd het uiteindelijk niet bij de elite, wel een zilveren medaille en prompt werd zondagavond al een deal beklonken. Zo meldde de ploeg in de perszaal na afloop. "Laura krijgt een profcontract", klonk het via persman Simon Lamon, "met ingang vanaf maandag."