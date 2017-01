Sven Vanthourenhout: 'Geen moddercross, wel glibberig'

Sven Vanthourenhout, bij de Telenet Fidea Lions de ploegleider van de junioren en de dames, ging woensdag een kijkje nemen op het BK-parcours in Oostende en kijkt vol vertrouwen uit naar het BK-weekend.

Net als ploegmanager Sven Nys, die woensdag ook present tekende in Oostende, is Sven Vanthourenhout van mening dat het BK-parcours in twee grote stukken valt op te delen. "Er is het deel aan de hippodroom en er is de strandpassage. Ik ben hier al twee keer eerder op verkenning geweest, maar nu er ook echt op getraind is, heb ik een nog veel beter beeld", zegt Vanthourenhout op de website van de Telenet Fidea Lions.

"Als we dit weekend hetzelfde weer krijgen als vandaag dan kan het eerste deel erg glibberig worden. Een moddercross wordt het zeker niet, maar zwaar wordt het wel. Het strandstuk bestaat uit een zandstrook waar doorheen gefietst kan worden, gevolgd door een loopstrook en de passage over de brug."

"Jolien Verschueren was wat teleurgesteld omdat de looppassage voor de dames ingekort is. De laatste weken liep het net iets minder voor haar en raakte haar vertrouwen wat zoek, maar ik hoop dat ze zich zondag kan overtreffen. Het podium moet kunnen. En dat geldt zeker ook voor Ellen Van Loy", meent Vanthourenhout.

"Ellen heeft de voorbije weken bewezen over een uitstekend vormpeil te beschikken en gaat zeker aan haar trekken komen op het zware parcours in Oostende. Ik denk dat ze lang zal meestrijden voor de titel. Of het goud wordt? Dat zal ook afhangen van de sterkte van topfavoriete Sanne Cant."

In tegenstelling tot Verschueren is Van Loy het parcours niet komen verkennen woensdag. "We hebben onze renners de vrije keuze gelaten", legt Vanthourenhout uit. "De eindejaarsperiode was extreem druk en bovendien is Oostende voor de meesten niet bij de deur. Je zit al gauw twee keer twee uur in de auto voor een verkenning van een uur of anderhalf uur. Onze eliterenners komen zaterdag naar Oostende en kunnen dan ook nog wat rondjes rijden."

De junioren van de Telenet Fidea Lions - Andreas Goeman, Yentl Bekaert en Arne Vrachten - waren woensdag wel op post aan de kust. "De ene is al blijer dan de andere met het parcours, maar het is wat het is. En ze moeten in hun kansen geloven. De concurrentie is sterk, maar Andreas en Yentl zijn zonder meer podiumkandidaten. En Yentl (winnaar in Ronse en Valkenburg, nvdr) heeft dit seizoen al bewezen dat hij grote crossen kan winnen. De Telenet Fidea Lions hebben in alle categorieën podiumkandidaten!"