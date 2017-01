Van der Haar: 'Hopelijk leert Sven mij springen over balken'

Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het decembernummer van cycling.be magazine ligt nu in de winkel! Daarin zwaaien we Fabian Cancellara uit met een knap interview, gaat Erwin Vervecken fietsen met Laurens Sweeck, praten we met de rennersvrouwen van Wout van Aert en Tim Merlier, bekijken we de winterhobby's van Lampaert, Waeytens, Wallays en Wellens, en veel meer. De recreant wordt in de warme winterwatten gelegd met een Kerstwedstrijd waarin je voor meer dan 1500 euro aan fietscadeaus kunt winnen, de 6 niet te missen tochten van 2017, de populairste wielerdiëten, een reportage over hoe je een oud stalen ros omtovert tot een moderne racer,...