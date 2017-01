Luke Verburg begint 2017 met dubbelslag

Het nieuwe jaar is gestart met een knal voor Luke Verburg. In de Grote Prijs Sven Nys voor nieuwelingen in Baal boekte de Nederlander zijn 20ste overwinning van het seizoen. Daarmee is hij meteen zeker van de eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee. Ryan Cortjens en Salvador Alvarado werden 2 en 3.

Het kalenderjaar wordt op nieuwjaarsdag traditioneel op gang getrapt met de Grote Prijs Sven Nys in Baal en voor Luke Verburg begint 2017 zoals 2016 is geëindigd: met een overwinning.



De Nederlander bepaalde van bij het begin het tempo, Ryan Cortjens was de enige die zijn wiel kon volgen. In de derde ronde haakten de twee in elkaar, maar ook een valpartij kon de zegeroes van Verburg niet verstoren. Eén versnelling was voldoende voor de renner van Lares-Doltcini om naar zijn twintigste overwinning van het seizoen te soleren. Ryan Cortjens en Salvador Alvarado vervolledigden het podium. Thibau Nys moest na zijn derde plaats in Loenhout tevreden zijn met de vierde stek.



Dankzij zijn overwinning is Verburg ook zeker van de eindzege in de DVV Trofee bij de nieuwelingen. Eerder was hij ook al de sterkste in de Flandriencross in Hamme en de Azencross in Loenhout. Met nog één manche op het programma, de Krawatencross in Lille, kan de winst hem niet meer ontglippen.



VERBURG: 'LAG OM HALF 12 IN BED'



Crossen op nieuwjaarsdag, dat vraagt opofferingen. Ook bij de nieuwelingen. "Ik lag gisteren om half 12 in bed en was deze ochtend om half 7 al op om het parcours te verkennen. Het is mooi om het nieuwe jaar zo te starten. In de derde ronde zag het er even slecht uit. Ryan (Cortjens, nvdr.) ging overkop en we haakten met onze fietsen in elkaar. Salvador (Alvarado, nvdr.) reed ons nog even voorbij, maar één versnelling was genoeg om erop en erover te gaan."



Voor Verburg kwam het nieuws over de eindzege als een verrassing. "Heb ik al gewonnen? Leuk. Nadat ik Hamme had gewonnen, had ik van dit klassement een doel gemaakt. Het is dan ook mooi om die doelstelling te realiseren."